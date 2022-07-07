盛治仁／不要浪費挫折，成功更甜美

盛治仁 今年NBA冠軍賽結束後，看到金州勇士隊的球星柯瑞激動地流下英雄淚，這已經是他生涯第四座冠軍了，為什麼還會如此激動？原因是過去兩年，因為人事異動和關鍵球員受傷，勇士隊連季後賽都無緣進入。

所以今年球季開始時，各界普遍並不看好勇士隊。沒想到他們將士用命，越打越好，不同球員在關鍵時刻挺身而出，最終獲得冠軍，也一吐兩年多來的鬱悶。

這讓我想起得到過六座冠軍的麥可喬丹，也有兩次奪冠後痛哭流涕的表現。一次是在一九九一年首度贏得冠軍時。當時是喬丹進入NBA第八年，之前連續三年都是被底特律活塞隊於季後賽淘汰。最常得到的批評就是他是一位偉大的單打球員，但是無法率隊贏得冠軍。經過了多年失敗後的破繭而出，讓喬丹首次奪冠後當眾流淚。

喬丹另一次奪冠後痛哭，則是在一九九六年得到第四冠後，當天除了是喬丹父親被謀殺三年後的父親節之外，也是因他之前突然結束棒球生涯回歸NBA，結果在季後賽被魔術隊淘汰。媒體則開始質疑喬丹是否能夠還能回復往日身手，再次率領牛群登峰。喬丹以行動回應了這些疑問。

這幾個案例的共通點，就是挫折以後的成功更加甜美。一樣是冠軍獎盃，從開賽就一路被看好然後順利奪冠，和經歷多年努力屢敗屢戰，跌破眾人眼鏡終於達成目標，絕對是不一樣的感受。

人生更是如此。不管是工作或是生活，一帆風順的時候固然幸運也值得珍惜，但是遇到挫折時所激發出來的意志和吸取的經驗，都是激勵自己未來成長的重要元素。我回想自己的生命歷程，發現在面對挑戰和挫折時的心境，都是最難忘的回憶。

剛成年的子女喜愛籃球，用運動的案例比較容易溝通。所以特別跟他們分享這些心得，希望他們在年輕的時候能夠勇於嘗試，在各種錯誤中學習調整心態和行為。例如在金錢管理的觀念培養，如果是在自己有限度的零用錢使用上能夠學習到正確的儲蓄理財觀念，比起以後才犯類似的錯誤，付出的代價要小得多。

孩子即將到異地求學，做為父母當然有許多不捨和擔憂。一方面擔心過去在溫室長大的小孩，有沒有能力獨立生活。另一方面也期待在語言、文化和環境完全陌生的國度，能夠加速成長成熟。

自己是當兵後出國念研究所，即使年紀比小孩現在還大了好幾歲，還是面對很多想家和適應的問題。記得連一個簡單寄信的動作，都不那麼容易。在台灣習慣了綠色郵筒，在美國路邊好不容易找到一個綠色郵筒，卻怎麼都找不到信件投遞口。後來才發現那是郵務人員專用的信件中繼站，民眾寄信是要放到藍色郵筒的。這只是一個小例子，各種課業上的挑戰和生活上的孤獨，都要自己面對解決。

邱吉爾說過，不要浪費一個好危機，意思是遇到危機，要努力扭轉局勢，反而更能學習成長，在危機後更強壯。我也送給孩子一個修改版，不要浪費人生挫折。遇到挫折挑戰，不要逃避，正面迎戰，果實會更甜美。希望你們挫折越多，成長更多。（作者為雲品國際董事長）