王建煊／王老先生講故事之94：體諒的心讓人喜樂

我擔任經濟部次長時，有一位將於次日退休的科長，說他對經濟部有許多建言，想來見我。可是在近一小時的談話中，真正的建言不多，大部分時間都在抱怨他一直未能升組長的不公，以及現任組長的差勁。

懷才不遇的人多

他說，現任組長是他大學學弟，他們在部裡的「武術社」習武時，他還是組長的老師，可是組長卻像使喚小弟一樣的對待他。他笑著說，這也怪他自己不好，只教了組長「武術」，卻沒教他「武德」。他還說:「人之將死，其言也善。」意思是，他退休前的臨別贈言，句句都是實在的。

世上有一種人十分可憐，就是他對自己的評價，遠遠高過別人對他的評價，因此經常覺得自己懷才不遇。這種例子我看過很多，當時我很想阻止他繼續講下去。但我突然改變想法，因為我想，他心中一定是忿忿不平，這是他的痛，忍到最後一天，才來發洩一下，如果我再阻止，他的苦就無處訴說。

站在對方立場想

因此我順著他的話說，升遷難免會有不公，將來部裡一定會特別注意，不要埋沒人才。接著我便轉移話題，問問他退休後的打算，建議他如果沒有經濟上的壓力，可以到慈善機構當志工，會常有喜樂的。他於是大談退休計畫，最後笑容滿面的離開我的辦公室。

那天我覺得做對了一件事，就是盡量體諒別人，體諒也是一種愛。那天我做了一件替人著想的事，我感到愉快，我想那位退休科長的心情也是愉快的，我們兩人都享受了在愛中的喜樂。只要我們用心，站在對方的立場想，體諒的行為就會自然產生。

別人的苦衷

我很討厭別人從一樓上二樓也要搭電梯，尤其是年輕人,，爬樓梯運動一下，不是很好嗎 ? 有次看到一位年輕女同事，從二樓搭電梯上三樓，我想問她為什麼不走上去，但忍住沒問。後來無意中從秘書口中得知，那位女同事懷孕了，因為之前曾經流產過兩次，醫生叮囑她行動一定要格外小心，所以她連爬樓梯都盡量避免。我很慶幸當時沒有質疑她。後來我見到一個樓層也搭電梯的人，我總會想他們可能有其需要。

有位同事跟我聊天，提到某位我們都認識的人，最近脾氣很不好，跟她打招呼都愛理不理的，好像有什麼事得罪了她一樣。我告訴同事: 「這位小姐的丈夫有外遇，且在外面有了孩子。她是位基督徒，苦惱的不得了，不知如何是好，她把我當作教會裡的長者，常來跟我訴苦，我們一起禱告，求神賜下智慧解決這件事。」聽我這樣一說，這位同事恍然大悟，不但不再怪對方失禮，反而責怪自己沒有以體諒的心，去想別人可能有不得已的苦衷。

有家公司生意好，十分忙碌，人人都要加班到很晚才能回家。有個員工是單親媽媽，家有一輕度智障孩子，母親又臥病，大家體諒她，讓她不加班，工作由大家分擔。同事們的體諒，讓這位單親媽媽在艱苦的日子裡，終能嘗到一些愛的溫暖。

體諒別人並不難，可惜我們在日常生活中常忽略了這點，在家庭、職場，凡有人際關係的地方，我們都應睜大眼睛，放開胸懷，看到別人艱難的處境，付出體諒的關懷。

人際關係常是相對的，你體諒別人，別人也會體諒你，這樣大家都會活在愛的喜樂中。

（本文與台灣醒報同步刊登）