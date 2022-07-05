王建煊／王老先生講故事之93：能陪伴就是愛

有天傍晚在林口一個社區的街道上，碰到一對夫妻，兩人分別推著輪椅，載著父母、帶著小孩逛街。他們見到我立刻熱情的打招呼，還說:「我們全家都是你的粉絲耶!」他們告訴我，平日在台北上班，週末带孩子回林口陪父母。

周末盼子女

台北房價太高，他們在林口買了坪數大一點的房子，讓父母住起來舒適一點。老人家還能行動，但不能久行。所以他們每次來，都會推輪椅陪父母散步。我對兩位老人家說:「你們好福氣呀! 有這麼孝順的兒孫。」老人家笑得好開心，說:「兒孫相伴是我們最快樂的時候，每個星期都在盼望週末的到來。」

家母已96歲，以她的年齡來說，身體算是健康的，尚能自己行走，認得兒女，但情況已經一年不如一年了。去年她還會問我:「星期天去哪間教堂作禮拜?」雖然一小時裡，她可能會問同樣的問題好幾次，但還能交談和發問。

可是今年見面時，多數時間是沒有什麼言語的，坐了不久，就一副想睡的樣子。我跟弟弟妹妹說，要多陪陪老人家，多跟她講話，不然到明年她可能就不認識我們了。

陪父母的時日不多

多陪陪媽媽是我們的心願，但是媽媽似乎並沒有什快樂感，吃東西時，要勉強餵她，否則好像不會感到饑餓的樣子。人老了，就是這樣慢慢退化，直到入土安息為止。看到母親前幾年的相片，雖已年過九十，但仍看得出喜怒哀樂，現在則不行了，真是讓做子女的感慨萬千。孝順父母，真是要趁早，否則徒留後悔。

父母年紀大時，最需要的就是親人的陪伴，只要常跟他們在一起，老人家就心滿意足。所以陪伴就是一種愛，是對老人家最重要的愛。可惜很多做子女的都因工作忙碌而忽視了這一點。

我常有機會與一些愛心人士去拜訪老人院，我們會帶些禮物去，和老人家一起唱歌、聊天。但是老人院的同工一再告誡我們，跟老人家聊天時，千萬不要問他有幾個子女等家務事。

放在老人院不聞不問

因為許多兒女將父母放在老人院，就再也不管了，甚至過年也不接父母回家團圓。所以談到子女,，老人們就會流下辛酸的淚，想到自己一生養育孩子的點點滴滴，心中是痛上加痛。住老人院，我不僅贊成而且鼓勵，但不宜勉強行之，尤其不可對住在老人院的父母不聞不問，應經常找時間去陪陪他們，陪伴父母就是最佳的孝順之道。

對父母如此，對朋友而言，陪伴也是最溫暖的友情，最可貴的愛。有時對於朋友的困難，我們無能為力，例如颱風急雨，發生土石流，朋友的家都毀了，這時沒有任何物質或言語能夠幫得上忙，唯一的方法就是待在他身邊陪伴他。即使無言以對，但只要握著他的手，摟著他，就是安慰朋友最好的方法，所以大家不要忽視陪伴的莫大作用。

陪伴之愛

有位教授從學校開車回家，途經一處高地，看不清楚對向來車，與一位無照駕駛的年輕人相撞，教授嚴重骨折，被救護車送醫院急診室。他的妻子接到通知時驚惶失措，到了醫院，先生已在加護病房。後來教授終於度過危險期，保住性命。

事後這位教授太太在教會作見證時說，當時對她最大的幫助，就是教會的牧師及師母，輪流陪著她，讓她好像在湍急的河流裡抓到一根浮木一樣。我想可能有不少人有過這樣的經驗，陪伴是一種愛，人人都渴望親人或朋友的陪伴，尤其在有困難的時候。

（本文與台灣醒報同步刊登）