王建煊／王老先生講故事之92：找四個歐巴桑

美國有個愛家協會(Focus On The Family)，透過建立一個穩固的家庭，使整個國家社會更健全，和樂融融。我十幾年前去美國訪問時，他們全職支薪的員工就超過二千多人，志工也超過一千人，已是一個龐大的慈善機構。可是他們在草創時期，據說只是二對在大學教書的夫妻有感家庭的重要而發起成立的而已。

集眾人的力量

許多慈善基金會都是由微不足道的人，在微不足道的基礎上，逐漸成長為一個巨大的愛心發光體。但是有的慈善團體，開始時雖有大財團支持，風光成立，卻無所事事，每年搞點樣版慈善充充面子。有些雖曾令人刮目相看，但創辦人辭世後，就起內鬨，意見不合，終至做不了事。

推動愛心工作，讓更多人受益，必須集眾人的力量，容易成就大事。香港有位電影明星叫李連杰，很有愛心，在中國大陸創辦一個公益慈善基金會，名稱為「壹基金會」。意思是希望大家每天捐壹塊錢來行善。

壹塊錢能行什麼善 ? 但只要人人捐，天天捐，就是龐大的善款，可以做很多事。中國大陸有14億多人，平均每人每天捐人民幣一元，就有14億元，一年365天則有5,110億元，換算成新台幣則有2兆3千億元。這告訴我們聚沙成塔，不是嘴上說說而己，是真的可以辦到的。

找四個歐巴桑

因此如果想讓大家的愛心效果，擴大再擴大，一個健全有效率、有愛心的慈善組織是極其重要的。成立一個這樣的公益慈善機構，究竟要注意些甚麼? 這或有助於大家透過成立慈善團體來達成有效率奉獻愛心的願望。

慈濟功德會的靈魂人物證嚴法師，雖然沒有明星般的臉孔與身材，也沒有令人羨慕的學位，更沒有財團的支持，瘦小的身材站在那哩，讓人擔心她會被風吹倒。她卻如此成功的成就了愛心大事業。成功的原因在哪裡?

在一次慈濟紀念大會上，證嚴法師說，慈濟發展這麼快，出乎她的預期，成功之道是她當初找了四個歐巴桑，而沒有去找四個博士。這句話發人深省，四個歐巴桑是形容她們理念相同，價值觀及想法一致，所以能做出志同道合的事。否則找四個博士，個個頭抬得高高的，可能對創辦人的理念不以為然，博士之間也會高來高去，大家無法穿一條褲子，大事未成，就已奄奄一息。

從前有個政黨，由國民黨分出來的，形象好，甚獲人民信賴。黨內擔任立委等公職的人，多數具有博士學位，有人戲稱該黨為「博士黨」，是一個為各方看好的政黨。但最後卻成為無足輕重小黨，十分可惜，失敗的原因最重要的還是因為博士太多。每個都了不起，各吹各的號，其不能成大業，自是預料中的事。

慈善基金會要成功，最重要的是創辦人，這個人具備的優秀特質愈多，愈容易成功。創辦人必須有願景，並且有實現願景的熱情與毅力，有無私的大愛，任勞任怨，品德高尚。董事會甚至工作人員，都要是有能力及愛心的歐巴桑。

但創辦人不能幹一輩子，所以要注意培養有能力、有愛心的接班人，早早樹立其接班的形象，並提早讓其掌權，創辦人在旁充分支持。接班人當然可以透過民主選舉方式產生，但只要有計畫的培養，水到渠成，接班自然順利。

（本文與台灣醒報同步刊登）