王建煊／王老先生講故事之91：你知道他們要什麼？

朋友來家裡作客，突然頭暈，想要靜一下，根據她的經驗，只要靜個半小時，深呼吸，就會慢慢好轉。可是大家不知道，都有些緊張，問她:「要不要叫車送醫院?」她搖搖手。又有人問她:「要不要吃暈車藥?」她搖搖手。

愛，知道他的需要

過了一會兒，大家又摸摸她的頭，問她:「好些了嗎 ? 要不要喝水或果汁?」也有人說:「吃點東西或許會好一點喔，聽說空腹容易頭暈。」大家的關心弄得她不得安寧，其實她要的只是安靜的休息一下，可是大家不知道。所以我們如果愛一個人，一定要設法知道別人真正的需要是什麼，幫他滿足了需要，就是對他的愛。

有個同學是所謂的流亡學生，年紀很輕，才讀高中就隻身隨政府撤退來台，歷經千辛萬苦，靠著救總的一點微薄獎學金把大學念完。他說那時一起來台的流亡學生，生活極苦，營養太差，很多人患夜盲症，看東西模模糊糊的。

他需要的不是藥

有人說要點眼藥水，多做眼球運動，或吃什麼藥的，他說其實都不用，只要給他們東西吃就行了。因為三餐不濟，加上營養不良，年紀輕輕的，卻許多病都跑出來了。世界上許多窮困的地方，常有此現象發生，他們需要的不是藥，是食物。

有家台商企業在大陸經營事業，待遇福利都不錯，但接連有員工跳樓自殺，成為大新聞，其中有位年輕的女孩子跳樓未死，但腿跌斷了，別人訪問她: 「為何要自殺?」她說:「太寂寞，很想家。」她說工廠裡整天都是機械式的工作，沒有朋友，同寝室的室友，因為日班或夜班的不同，也常看不到人。

知人所欲

就算見到面，大家也都是趕緊睡覺，因為加班太累。加班是她們自願的，因為加班愈多，薪水愈多。沒有朋友，孤寂感無法排遣，愈來愈消沉，最後乾脆跳樓，一了百了。這家公司後來大幅提高工資來安定人心。但是她們需要的可能是友誼、親情、人性的溫暖。

加薪真能解決問題嗎?有錢真的萬事通嗎 ? 知人所欲，並予滿足，我們讓別人得到需要的東西，這是愛，有愛才能解決問題，公司裡有愛，員工才能在愛的喜樂中完成任務。

一對年過七十的老夫妻，住在台北，兒子在新竹科學園區一家外商公司擔任工程師，待遇優厚，但工作忙碌，全家住在新竹。孩子很孝順，幫父母在台北買的房屋有六十幾坪，裡頭有大電視、大冰箱、大廚房，其他裝潢都堪稱豪華。

但是二老生活得並不愉快，因為健康日差，病痛日多，感覺來日無多，兒孫平均一個月才來台北蜻蜓點水式的探視一下，兩人十分寂寞。

父母要的是什麼？

另外一對老夫妻，住房只有二十多坪，電視小、冰箱小，但因與兒孫住樓上、樓下，早、中餐自理，晚餐則到兒子家共聚，邊吃飯邊聊天，回到樓下自己家準備就寢。含飴弄孫，精神愉快。

年邁的父母，他們需要的是什麼 ? 孩子知道嗎 ? 他們需要的是噓寒問暖，以及親情的關心，他們吃的不多，也沒精力做個九碗八碟，大冰箱、大廚房對他們來說，或許只有觀賞價值。

人生在世，雖然無法關懷所有的人，但是我們至少要對自己最親近的人獻上關懷，知道他們真正想要的是什麼，盡力來滿足他們，這就是愛。

（本文與台灣醒報同步刊登）