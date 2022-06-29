王建煊／王老先生講故事之90：有你真好！

有廣告教父之稱的孫大偉先生過世，正好將到他59歲生日，一些好友在他生日當天辦了一場別開生面的「畢業典禮」，以替代傳統的追悼會。主辦單位送每位參加好友一個帆布書包，上面印了「有你真好」四個大字，十分醒目。

孫大偉是個廣告奇才，製作過許多膾炙人口的廣告，政治人物做競選廣告更是離不開孫大偉。但是孫大偉令人懷念的，不僅止於他的廣告傑作，主要是在於他的為人，以致他的離世讓那麼多人不捨。

許多人的知心朋友

孫大偉的「畢業典禮」上，一位名企業家致詞時，哽咽的說: 「大偉是我不同父不同母的親兄弟。當有傷痛的事或快樂的事，第 一個想到的就是去找大偉。」另一位朋友說:「大偉厲害的地方，就是他能讓每個人都把他當知心朋友。」孫大偉的孩子說:「大家都說我父親有豐富的一生，其實父親除了自己有豐富的一生外，他也豐富了許多人的一生。」

由這幾段感言，我們很容易瞭解孫大偉先生是一位極富愛心的人，他的一生都在放射愛的光芒，感受過他的愛的人，自然會說 : 「有大偉這位朋友，真好！」我想人在離世時，能在別人心中留下 「有你真好」的刻印，這個人生實在就很值得了。

太太真好

我從事公職近四十年，太太是個很能幹且有愛心的人，把家裡打點得很好，也把我都照顧得無微不至。除了燒飯、洗衣等一般家務不在話下外，買房子、裝潢、家庭財務、父親生病就醫等，也都由她妥善安排。每次出國，辦護照、收拾行李、訂旅館，都由她處理，我不必費一點心思，安心的當大老爺，所以我要對太太說: 「太太，有妳真好！」

家母活到100歲，90多歲時風燭殘年的種種跡象已十分明顯，吃飯要人餵食，行動要人攙扶，更要陪著去就醫，還有許許多多需要細心照顧的地方。母親需要人在旁看顧，不是現在才開始的，回憶起來，大約70歲時，就已經要有專人陪在身邊。

弟弟照顧母親

我有個單身的好弟弟，母親的生活照料，全由他一手包辦，完全不必我費心。我之所以能在政府機關、社會公益及許多方面放手的做，都是因為弟弟負起照顧母親的責任，我才能沒有後顧之憂。所以我要對弟弟說:「弟弟，有你真好！」 母親也一定會對弟弟說:「兒子，有你真好！」

有位台商在大陸經營事業十分成功，每年盈餘總在新台幣十億元上下，我說，你的財富有天說不定會向王永慶、比爾蓋茲一樣。但那不是真正的成功，真正的成功是別人心中常存「有你真好」的感受。例如你公司的員工會說:「董事長，有你真好，我們有工作，孩子有書讀，我們全家都活在幸福中，董事長，有你真好!」消費者會說:「董事長，貴公司的產品物美價廉，有你真好！」你的家庭美滿，妻兒以你為榮，別人會對你的妻兒說:「你們有這樣的丈夫、父親，真是令人羨慕。」我跟他說:「你如果能達到這樣的境界，你就會是真正的成功人士。」

如果大家都願意為「有你真好」的境界而努力，那該有多好！

（本文與台灣醒報同步刊登）