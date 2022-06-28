王建煊／王老先生講故事之89：當別人的垃圾桶

太太朋友的婆婆有輕微老人失智症，常常懷疑媳婦偷她的錢，又懷疑媳婦另有男朋友。不堪其擾的朋友向丈夫訴苦，卻無濟於事，無法疏解心中的苦悶。她是專職家庭主婦，遇到這種事，無處傾訴，只好打電話給我太太，有時一聊就是一、二個小時。

把我的垃圾倒給你

有次她對我太太說: 「直不好意思，每次把你當作垃圾桶，把我的垃圾倒給你。不過說真的，每次跟妳吐完苦水，都覺得舒服多了，否則真不知道日子要如何過下去!」

我太太任專科學校老師時，有個學生很喜歡她，畢業之後還常來家裡聊天。這位學生的先生是醫生，大家都稱羨她嫁得金龜婿。有天，先生開車撞到一位小姐，先生替她細心治療，後來，這位小姐成了他們婚姻的第三者。

學生得知後，哭得死去活來，那一陣子，幾乎天天都來我們家，向我太太傾訴心中之痛。遇到這種事，蘇老師也無能為力，除了一些安撫外，傾聽她訴苦，反而是對她最感安慰的事。我太太經常做別人的垃圾桶，做得不亦樂乎。

傾聽別人的苦水

當垃圾桶，傾聽別人的苦水，讓人得到幫助，就是一種愛。這種愛的付出，不需要多少錢，只要願意花一點時間，有耐心的聽，就能達成。

有次，我要掛台北榮總一位醫生的號，總是掛不上。別人告訴我，可以試試掛他的晚間門診，算算時間，我以為九點應該輪到我看病了，結果到晚上十點半才看到我。

這個醫生醫術究竟有多高明，我也不太清楚，但大家都說他看病很細心、很有耐心。每個進去的病人都要十幾、 二十分鐘才出來，在外面等的病人，也實在辛苦，因為等半天才跳一號。但是大家都願意忍受等候之苦，因為這個醫生願意傾聽病人訴說，而且是很有耐心的聽，面露溫暖的聽，有時還會說幾句笑話輕鬆一下。

願意傾聽是成為好醫生的必要條件之一，病人常是不安、無助的，遇到肯耐心傾聽的醫生，都大為感激。這位醫生的病號大排長龍，久之就成為有口皆碑的名醫。

一講就是半小時

我以前利用選立法委員的結餘款成立了「財團法人愛心第二春文教基金會」，專做公益慈善的事。基金會同仁經常會遇到一些人電話來訴苦，一講就是半小時。同仁對某些經常訴苦的人，都十分熟悉，電話一來，我們都知道是某位同仁的「病號」。因為這些訴苦的人，經常會指名找某位同仁傾訴，久之我們就戲稱這是某人的「病號」。很多其他的基金會都有類似功能，接受傾訴，給人安慰。

肯傾聽別人訴苦是一種愛。傾聽別人訴說得意的事，適時給予讚美，也是一種愛。說的人會加倍快樂，所以碰到別人家有喜事或有得意的事，要不吝嗇的去傾聽，陪他們一起喜樂。基督徒常常禱告，禱告就是基督徒向神傾訴心中的話，可以是感謝的，也可以是訴苦的，當然更可以向神祈求自己的需要。

向上帝傾訴

很多人一早起來就向神傾訴，這是晨禱。有人睡前跪在床邊向神訴說，這是晚禱。禱告完，常會得到出乎意料之外的平安。

當我們想訴苦時，經常找不到適當的朋友來傾訴心事，因為大家都很忙，有耐心又肯當垃圾桶的朋友哪裡找？

有一位全知全能又愛我們的神，祂可以同時間傾聽千萬人的苦水與喜樂，並給與幫助。可惜這項最價廉物美的傾訴管道，卻常常被人忽視。

有智慧的朋友，當你遇到困難、傷心事時，不妨向上帝傾訴，會有讓你意想不到的收穫。

（本文與台灣醒報同步刊登）