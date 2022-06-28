王建煊／王老先生講故事之88：遠離試探！

我們有時說某個人「吃喝嫖賭」，樣樣都來，表示那是個道德十分敗壞的人。吃喝嫖賭如果都來，那人生豈不完蛋? 即使只有其中一、二項，程度嚴重者，也好不到哪去。自己完蛋是活該，但常會造成一群人跟著痛苦不堪。

吃喝過度傷身

先說吃，全球有1/3的人過胖，台灣有50%成年男性過胖，36%成年女性肥胖，25%學童體重超標。肥胖為百病之源，國人十大死因中，有七項與肥胖有關。衛生署曾將民國100年訂為「要運動年」，訂下共同減重600公噸的目標。肥胖者自身難過，若病倒或死亡，全家也跟著受罪。

喝酒更是中外有志一同，遇有喜慶，必有酒相伴，否則宴會失色。酒喝多了，尤其是酗酒，不但傷身，酒醉駕車更是遺害無窮，其例不勝枚舉。有位護士小姐即將成婚，騎機車返家時，順道辦點嫁妝，卻被酒醉駕車撞倒，拖行了一百公尺，竟送醫不治。

也有全家人高高興興的為爺爺慶祝八十大壽，駕車返家途中，車子被酒醉駕車的猛烈撞翻，造成四死一重傷，全家頓時陷入一片哀戚。酒醉駕車的人自己死了，是罪有應得，但害得別人家破人亡，有時更使無辜者終身殘廢，痛苦一生，這些悲慘後果都無法彌補。

賭色誘惑大

再說性，賭更是罪惡淵藪。有位先生在外嫖妓，染性病，又傳染給妻子，妻子氣憤難平，最後當然是離婚收場。子女亦不諒解，甚至痛恨父親之所為，拒絕往來。原本幸福的家庭，就因男主人貪一時之歡，徹底瓦解。有人經常嫖妓，甚至包養女人，直到床頭金盡，女子他去。男的在人財兩失後，憤而殺人坐牢，`美好人生只得在牢房中度過了。

澳門現是中國大陸的特別行政區，自從開放賭場後，繁榮程度逐年增加，到了澳門，吃喝嫖賭應有盡有。尤其是賭，澳門賭場林立，奢侈豪華，晚上霓虹燈豔光四射，耀人眼目。

澳門另一景觀是賭場附近當舖特別多，因為賭輸的人，常會典當值錢的物品，拿了錢再去賭。有人賭光了，從賭場頂樓跳下來，結束生命。帶著撈一筆的心態進去，最後變成一文不名的人出來，全家因而陷入愁雲慘霧的例子，比比皆是。

媒體報導，大陸有位富商到澳門賭博，輸了十五億人民幣；向媳婦借的八千萬元也輸掉了，這些錢折合新台幣約七十億元，導致企業破產，媳婦也和兒子離婚。賭博危害之大，難以想像，台灣居然還有人要開放外島博奕事業，真是應該先去澳門看看人間悲劇。

中了魔鬼的詭計

吃喝嫖賭為害至大，有誰不知道呢 ? 但仔細想想，又有幾人不喜歡吃喝嫖賭呢 ? 這是人的罪性，人常無法擺脫這種罪性的綑綁或箝制。 罪性有時像一隻巨大又聰明的魔鬼，牠隨時會給你理由，給你勇氣去做那些你深知不可為的事。在這種情形下，我們唯一之路，就是遠離試探。基督徒的主禱文裡有一句重要的禱告詞，就是「求神不要讓我們遇見試探」。

有次我和妻子去澳門的教會傳講福音，澳門的高級旅館都是與賭場相連，教會為我們選了一間旅館，附設有賭場，但旅館有單獨的大門，可以避免經過賭場。目的在避免教會講員也進賭場的誤解，另一方面也是怕講員忍不住想下場玩一下，那就中了魔鬼的圈套。只要不進去，眼不見為淨，絕不給魔鬼機會。

絕不給魔鬼機會

《聖經》教導我們不能酗酒，但並未限制基督徒不得飲酒，可是有許多嚴謹的基督徒滴酒不沾，因為喝一杯，就可能喝兩杯；喝 一次，就可能喝兩次，最後就會面臨情不自禁或盛情難卻的情況，不讓魔鬼有機會試探，是保護自己的好方法。

吃喝嫖賭造成的危害，常會殃及眾多無辜的人。如果我們有愛心，就應遠離這些惡習、戒掉這些惡習。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文與台灣醒報同步刊登）