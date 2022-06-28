王建煊／王老先生講故事之87：高調行善事？

大陸首善陳光標曾在2011年春節前來台發放約新台幣五億元的紅包，幫助貧困的人。此人行善喜歡炫耀，喜歡大聲嚷嚷。他在中國大陸發放紅包時，曾將鈔票繫成一捆一捆的，堆起來放在身後，供人拍照。此種行善方式被稱為是「高調行善」，這與為善不欲人知的古訓，自然頗不對調，引起諸多討論。

行善為名聲

《聖經》上記載耶穌對行善的教導，是要大家在施捨時，「右手作的，不要讓左手知道」，高調行善似乎也不符合耶穌的教導。 但是「右手作的，不要讓左手知道」，其真意究竟是什麼呢 ? 耶穌的教訓是 : 不可只為求別人看見才做,，沒人看見就不做。

換言之，不能只為求榮耀自己，只為贏得大善人的好名聲而為，然後在眾人的讚美與感恩聲中，自我陶醉，這樣在天上的獎勵就沒有了。

高調行善的目的，如果是為了增加媒體曝光率，增加曝光率的目的，又在激勵他人血液中愛的基因，讓大家都來仿效，這樣的行善就值得稱許與鼓勵。我們人人心中都有行善的意念，只是有時愛心睡著了，有人搞一搞，愛心就醒了。

陳樹菊效應

台東菜販陳樹菊女士的善行，分別獲得美國《時代雜誌》、《富士比雜誌》及《讀者文摘》等雜誌的表揚，國人引以為榮，視為台灣之光。得獎之事經媒體曝光後，許多社福團體收到的捐款暴增好幾倍，甚至有增加幾十倍的，這種現象被稱為「陳樹菊效應」。人的行善是會傳染的，如果有辦法讓愛傳染到每個人的心中，大家一起來行善，那該是多美的事呀!

有些人看到別人行善得獎或被稱讚，就用放大鏡去檢視，批判別人。就像陳樹菊女士那樣，默默行善數十年，得獎後，仍有人批評她在作秀。有次陳樹菊對一位老顧客說:「你怎麼好久沒來買菜啦?」這位顧客說:「好人都給你做了，跟你買菜，又讓你賺錢，我又不是傻瓜!」見不得別人被稱許，是人類罪性嫉妒的最佳呈現。

我真想問問這些批評別人獻愛心動機不當的人，你們究竟在愛心工作上做了些什麼?

「高額」行善！

有人批評別人，右手作的愛心竟讓左手知道了。如果你問他有沒有犯這樣的毛病 ? 他會大聲回答說:「沒有!」因為他的右手根本沒有行過愛心，哪有不讓左手知道的問題呢?

高調行善可以引發更多的愛心出現，並無不妥。即使是想炫耀自己一下，也無可厚非。就以大陸陳光標高調行善來說，他累積的捐款已逾人民幣13億元，約新台幣60億元。

在股神巴菲特與微軟創辦人比爾蓋茲到大陸遊說有錢人簽署「捐贈承諾」時，很多人避而不見，但這位陳先生立即響應，承諾死後將財產全部捐出，就是所稱的「裸捐」。所以他雖是「高調行善」，但也是「高額行善」者。這位獻愛心的人，還有另外可愛的一面，那就是很坦率誠實，他說做好事不傳播，會憋得難過。不像一般人，做了一點好事，想要炫耀，又怕閒言，遮遮掩掩的，彆扭又虛偽。

高調行善只要動機良善，沒什麼不好的，但如行之更細膩一點，注意受助人的感受，保護受贈人的尊嚴，那就會更美好了。

（本文與台灣醒報同步刊登）