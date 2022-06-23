王建煊／王老先生講故事之86：開計程車辛苦誰人知

一輛計程車，每天要開十小時以上，才能維持一家四口的基本生活費。有時我在想，讓我坐在冷氣辦公室裡，只是看報喝茶，每天十小時，恐怕也會受不了，何況在行駛在交通紊亂的大街小巷裡，整天窩在計程車內呢 ?

開車辛苦誰人知

有次晚上十一點多，我搭上一輛計程車，司機對我說:「王委員，你聽 ! 我說話是不是不太有力氣，因為我已開了十一個小時，我的精力已經快用光了。」聽他這麼說，心中真是難過極了。台灣錢淹腳目，但是像計程車司機這樣辛苦餬口的人，為甚麼還是那麼多呢 ?

台灣夏季不僅熱而且長，很多計程車司機的手腳及腿經常暴露在冷氣口附近，冷氣不停的對著吹，在老年時易生關節炎或風濕痛。長時間坐著，脊椎骨容易彎曲，又會引起諸多毛病。而這些病痛多屬慢性病，會經年累月纏著人，使人長期生活在痛苦中。

易得關節炎、腸胃病

開計程車因為飲食時間不固定，用餐又多急促且草率行之，久之，各種胃病就因之而生，胃潰瘍就是其中之一。其次由於開車時間長，公共廁所不多，憋尿幾乎是男性司機每天都會遇到的事，久之，就會有攝護腺肥大的毛病。

計程車司機中雖有害群之馬，但多數的司機都是辛苦討碗飯吃的人，也是社會上值得關懷的一群人。

提升計程車形象

有次我在跟幾位計程車司機的領導人物聊天。我建議他們，大家是不是能共同努力，來為計程車司機朋友做點有意義的事情，例如:提升計程車司機的社會地位及形象，改善計程車司機的工作環境，並提高其所得。

在歐洲、紐澳及日本等地，很多國家的計程車，不僅車內車外弄得乾乾淨淨，司機更是衣著整齊而且彬彬有禮，大家坐計程車，非但安全，更是種享受，計程車司機的社會形象及地位絕不輸於其他行業。台灣的計程車如果也能達到這種境界該多好。

（本文與台灣醒報同步刊登）