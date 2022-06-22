王建煊／王老先生講故事之85：小心！前面有狗屎

「小心！前面有狗屎。」這是大家常用的警語。在漂亮的社區道路上，常常是這裡狗屎、那裡狗屎，散步的詩情畫意為之蕩然無存，腦子裡浮現的全都是狗屎。

因為狗十分有靈性，很多人都喜歡養狗。我家早年也養了一隻土狗，起名「萬民安」，意思是牠來了，大家都平安。我們一回家，門尚未開，牠就會跳著叫著歡迎，甚是惹人喜愛。這隻狗老死後，我們家就未再養狗。

養狗麻煩多

養狗雖好玩，但問題亦多，例如 : 要為狗洗澡，否則會臭、會長跳蚤。最麻煩是要處理排泄物。家母常抱怨，我們養狗，她掃狗屎。那時我們上班的上班，上學的上學，只顧 逗狗戲耍，享受養狗的樂趣，但卻把這種樂趣建立在母親處理狗屎狗尿的痛苦上。這也是後來我們未再養狗的原因之一。

有人處理狗的排泄物很有一套，那就是將狗帶到外面去，在外面拉屎拉尿。很多人有遛狗的習慣，其實就是帶狗出去大小便。這是「小心!前面有狗屎。」這句警語的根源，鄰居及路人跟著受罪。

考慮鄰居觀感

現在我們家雖未再養狗，但是家母仍然常掃狗屎，因為別人家的狗常在家門前的馬路上拉屎，不掃會噁心，不方便，只好皺著眉頭去清洗。此外想到這樣對別的路人也是善行一樁，掃狗屎的痛苦也就稍悄減輕一點。

在地狹人稠的都市裡，公寓房子原本是不適合養狗的。有人養狗，自己很懶，不為狗洗澡，臭得要命。但是狗主人可能因為身處毛屎坑，久而不聞其臭，居然一點也不在乎。

有人將狗養在陽台上，狗尿透過牆縫滴到樓下，不小心會滴在他人頭上，跟狗主人反映，好的會略致歉意，壞的竟惡言相向，甚至會說出:「哪有狗不撒尿的。」等不可理喻的話來，真是令人氣結。

狗叫妨礙安寧

養狗的噪音也是讓人受不了。有些人家的狗，每天會運動式的叫幾次，有人無人牠都要叫。公寓、路上人來人往，見人就叫，聞 聲也叫，有時還會群狗唱和。有的狗體型高大，叫聲震耳；有的狗雖小，但叫聲喳喳不停，頭都會被牠叫炸。

我並不反對養狗，我也很想養條狗。但是養狗的先決條件是 : 必須有本事不製造環境污染、不妨礙鄰居的安寧。否則狗再好玩，也不應該養。畢竟，我們總不能將養狗的樂趣，建立在別人的痛苦上吧！

（本文與台灣醒報同步刊登）