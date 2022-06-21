王建煊／王老先生講故事之84：鑽石救人活命

女人喜歡鑽戒，我是沒甚麼興趣。有次去南非觀光，導遊安排參觀鑽石切割廠，當然是希望我們能發揮一下購買力。一粒兩克拉的鑽石要賣美金兩、三萬元，真是嚇死人，據說還有更貴的，不過都會有人出手買。

戴鑽石幾許樂趣？

這樣貴的鑽石鑲成戒指後，究竟戴不戴呢 ? 據說買的人很少戴，都是放在銀行保險箱裡。偶爾戴一下，也是提心吊膽的，談不上甚麼快樂。

我在想，如果我們將買鑽石的錢，捐到非洲救濟災民，可以救活多少人呢 ? 非洲很多人被活活的餓死，我們有時吃飯晚了幾個小時，就有點頭發昏，飢腸轆轆，很不舒服，如此想來被活活餓死，一定極為痛苦。

愛心救災民

鑽戒放在保險箱，可能有一種財富滿足感，但久之或許已經淡忘。可是愛心放在災民身上，卻可救活千萬人的生命。想到那些人因為自己的愛心可以度過絕境，人生的滿足與成就感有更大於此的嗎?

在觀光旅行的途中，人們總是喜歡買些紀念品。有位太太告訴我，她現在出國都只是看看，絕不再買甚麼東西。因為她家已有太多的紀念品，簡直像一個小型博物館。有自己買的，也有朋友送的。年輕時還偶爾欣賞一下，現在連看都不想看了。

紀念品滿屋

這位太太的經驗，可能很多人都有。那麼這些閒置的紀念品，為甚麼不送給別人呢 ? 物以稀為貴，多了反而不值錢，為什麼不分送給那些需要的人呢?

從前做基層公務員時，有次部長送了我一本日曆型記事本，上面部長簽了個名。當時我如獲至寶，既光榮又興奮，這個記事本離現在已有五十餘年，但我仍然保留著它。

後來我自己擔任經濟部次長及財政部長，也學會了這一招。外賓送給我的紀念品，有的還不錯，我都把它送給部內同仁。並且在紀念品上附一張感謝同仁辛勞的卡片，據說發生不少激勵士氣的作用。

救人活命意義大

這些東西如果都把它保留下來，家裡可能也要變成一間小陳列館了。但是這對我又有甚麼意義呢 ? 除了佔空間以外，紀念性少之又少，因為有些是誰送的都忘記了。

一只鑽戒戴在手上，只不過漂亮一下，將相等價款用在需要的人身上，就可救人活命。一個記事本對部長而言可能是多餘的東西，但是送給部屬就成了鼓舞士氣的有力工具。那麼，為什麼不將我們的「有餘」與許多「不足者」分享呢?

（本文與台灣醒報同步刊登）