快訊

直播／周末效應確診數又往上 今本土+56339、115例死亡

大甲幼獅工業區2工人吸入沼氣 一人無呼吸心跳一人昏迷

二戰時期澎湖神明接炸彈？居民的口耳相傳與史實

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王建煊／王老先生講故事之84：鑽石救人活命

聯合新聞網／ 綜合報導
一只鑽戒戴在手上，只不過漂亮一下，將相等價款用在需要的人身上，就可救人活命。示意圖/ingimage
一只鑽戒戴在手上，只不過漂亮一下，將相等價款用在需要的人身上，就可救人活命。示意圖/ingimage

女人喜歡鑽戒，我是沒甚麼興趣。有次去南非觀光，導遊安排參觀鑽石切割廠，當然是希望我們能發揮一下購買力。一粒兩克拉的鑽石要賣美金兩、三萬元，真是嚇死人，據說還有更貴的，不過都會有人出手買。

戴鑽石幾許樂趣？

這樣貴的鑽石鑲成戒指後，究竟戴不戴呢 ? 據說買的人很少戴，都是放在銀行保險箱裡。偶爾戴一下，也是提心吊膽的，談不上甚麼快樂。

我在想，如果我們將買鑽石的錢，捐到非洲救濟災民，可以救活多少人呢 ? 非洲很多人被活活的餓死，我們有時吃飯晚了幾個小時，就有點頭發昏，飢腸轆轆，很不舒服，如此想來被活活餓死，一定極為痛苦。

愛心救災民

鑽戒放在保險箱，可能有一種財富滿足感，但久之或許已經淡忘。可是愛心放在災民身上，卻可救活千萬人的生命。想到那些人因為自己的愛心可以度過絕境，人生的滿足與成就感有更大於此的嗎?

在觀光旅行的途中，人們總是喜歡買些紀念品。有位太太告訴我，她現在出國都只是看看，絕不再買甚麼東西。因為她家已有太多的紀念品，簡直像一個小型博物館。有自己買的，也有朋友送的。年輕時還偶爾欣賞一下，現在連看都不想看了。

紀念品滿屋

這位太太的經驗，可能很多人都有。那麼這些閒置的紀念品，為甚麼不送給別人呢 ? 物以稀為貴，多了反而不值錢，為什麼不分送給那些需要的人呢?

從前做基層公務員時，有次部長送了我一本日曆型記事本，上面部長簽了個名。當時我如獲至寶，既光榮又興奮，這個記事本離現在已有五十餘年，但我仍然保留著它。

後來我自己擔任經濟部次長及財政部長，也學會了這一招。外賓送給我的紀念品，有的還不錯，我都把它送給部內同仁。並且在紀念品上附一張感謝同仁辛勞的卡片，據說發生不少激勵士氣的作用。

救人活命意義大

這些東西如果都把它保留下來，家裡可能也要變成一間小陳列館了。但是這對我又有甚麼意義呢 ? 除了佔空間以外，紀念性少之又少，因為有些是誰送的都忘記了。

一只鑽戒戴在手上，只不過漂亮一下，將相等價款用在需要的人身上，就可救人活命。一個記事本對部長而言可能是多餘的東西，但是送給部屬就成了鼓舞士氣的有力工具。那麼，為什麼不將我們的「有餘」與許多「不足者」分享呢? 

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之83：有榮譽的制服最漂亮

王建煊／王老先生講故事之82：記者的機關槍

王建煊／王老先生講故事之81：順著前人的路

王建煊／王老先生講故事之80：從哪個角度看？

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之84：鑽石救人活命

女人喜歡鑽戒，我是沒甚麼興趣。有次去南非觀光，導遊安排參觀鑽石切割廠，當然是希望我們能發揮一下購買力。一粒兩克拉的鑽石要賣美金兩、三萬元，真是嚇死人，據說還有更貴的，不過都會有人出手買。

王建煊／王老先生講故事之83：有榮譽的制服最漂亮

台大醫院附近有家餐廳，價廉物美，很多人中午都到那裡用餐。有天，一群台大醫院的實習醫生穿著白色工作服在那裡吃飯，另外一位也在用餐的先生，看到這麼多實習醫生，故意提高嗓門說:「嘿！今天怎麼這麼多理髮師呀？」

方祖涵／學習對行人友善的都市

幾星期前離開馬爾地夫那天，因為距離杜哈班機時間還有好幾個小時，決定離開機場到馬利市區逛逛。從機場島到馬利島雖然只有十幾分...

朱宗慶／凝聚在一起，我們擁有更大的能量！

六月四日晚上，已經將近十一點，樂團執行製作同仁在團隊群組回報訊息：「演出順利完成，團員與行政同仁已前往高鐵站搭乘回台北的...

陳亮恭／藜杖扶我過橋東的轉念妙想

「古木陰中繫短篷，杖藜扶我過橋東。沾衣欲濕杏花雨，吹面不寒楊柳風。」一首被命名毫不起眼的《絕句》，文字輕柔而生動，生平與...

王建煊／王老先生講故事之82：記者的機關槍

在三權分立的國家，稱新聞媒體為第四權，可見其重要性。在我們五權憲法的國家，新聞媒體監督政府的力量，比監察院還要重要，稱之為第六權應無異議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。