王建煊／王老先生講故事之83：有榮譽的制服最漂亮

台大醫院附近有家餐廳，價廉物美，很多人中午都到那裡用餐。有天，一群台大醫院的實習醫生穿著白色工作服在那裡吃飯，另外一位也在用餐的先生，看到這麼多實習醫生，故意提高嗓門說:「嘿！今天怎麼這麼多理髮師呀？」

穿醫師服去餐廳

理髮師的工作服也是白色的，但很少看他們穿著它在公共場所閒逛。但是醫生的白色工作服就不一樣了，因為醫生除了能濟世救人外，也是高收入的職業，有其一定的社會地位。雖然醫院的工作服不適宜穿到公共場所，尤其是餐廳，但因為它是代表榮譽的服裝，年輕醫生們還是喜歡穿著它跩一跩。

六十年前我在唸成功大學時，那是南部的最高學府，也頗受人注目，學校給我們一套黃色卡其布制服，上裝是類似西裝的外套，我們稱它為「老虎皮」。一年級時，我們很喜歡穿著它到台南市街上去炫一炫，校徽也愛掛在胸前，生怕別人不知道我們是成大的學生。

小綠綠令人羨慕

台北市一女中的綠色校服也是令人羡慕的，穿著綠色制服的女孩，給人的感覺是好女孩，將來會是賢妻良母，更會是社會上的菁英，總之，都是正面的印象。

實習醫生的白色工作服、成大黃卡其布制服，以及一女中的綠色校服，就服裝設計來說，實在沒甚麼了不得，但是大家喜歡它，因為那是榮譽的象徵，怎麼穿都好看。

有間私立中學形象很爛，學生都盡量不說他是哪所學校的學生。作家長的也只是說他的孩子在台北縣讀私立中學，就是不說校名。書包上雖印有學校的大名，學生揹書包時多將印有校名的正面，反向裡面揹，使人看不見。為甚麼會這樣 ? 因為這個校名，給他們帶來的是鄙視。

維護榮譽

五、六十年前國人到國外觀光的人開始增多。很多人抱著反正下次不會再來的心態，在旅館、餐廳大肆喧嘩，引人側目。將旅館房間弄得一團糟，甚或將小東西帶回去作紀念。當時甚至有些旅館及餐廳拒絕接受台灣觀光團。所以人們除了要注意個人形象外，更要維護國家及團體的榮譽。因為當我們的「制服」被弄髒了以後，任誰來穿都會惹人嫌的。

（本文與台灣醒報同步刊登）