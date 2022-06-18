王建煊／王老先生講故事之82：記者的機關槍

在三權分立的國家，稱新聞媒體為第四權，可見其重要性。在我們五權憲法的國家，新聞媒體監督政府的力量，比監察院還要重要，稱之為第六權應無異議。

新聞媒體中扮演重要角色的，要數第一線的記者。我在政府服務多年，擔任過立法委員，主持過政黨，跟記者打交道的機會特別多，對他們的瞭解也較多。他們的工作很辛苦，有時要日夜守候新聞。

記者應有正義感

在我辭去財政部長，考慮是否參選立委時，新聞記者早晨四、五點鐘，天未亮就守候在我家門口。中美貿易談判的時候，由於會議地點保密，記者開車跟蹤我的座車，好像電影上的間諜片一樣。

我認為當記者最重要的就是要富有正義感，沒有正義感的人不適合當記者；有正義感的人，處事正直。有時記者批評我們，雖然弄錯了，只要他的心是正的，我們會原諒他們，因為人都會搞錯事；但是有些記者，並不是搞錯，而是存心要修理你，故意歪曲事實，這就不能原諒。

小心自我膨脹

記者的筆有如一架機關槍，如果胡亂掃射，必定傷殘累累，且會傷及無辜。有槍不亂用是不容易的，尤其很多年輕記者，更是難以自我克制。

由於記者手中有機關槍，所以大家都不願得罪他們。他們想見部長等高級官員亦較容易，且可與部長平起平坐，久之就會自我膨脹，忘記了自己的身分。稍有不順就為文修理你，這樣的人也是不夠資格從事新聞工作的。

當記者必須有專業素養，例如 : 採訪財經新聞，起碼應讀過經濟學及財政學，跑中央銀行或財政部金融局的新聞，最少要唸唸貨幣銀行學，否則是無法勝任的。也許有的記者會說，我沒唸過這些，新聞還不是跑得很好。但是要知道，如果你懂這些，你的新聞稿會寫得更出色。同時由於大家不願得罪記者，你寫得差勁，別人不會指責你，甚至還會恭維你，讓你永遠在錯誤中自我膨脹。

記者應自我充實

我在經濟部服務的時候，有些記者是大眾傳播系或編輯採訪科畢業的，他們的新聞技巧或許不錯，但是經濟方面的專業知識十分貧乏。很多未唸過經濟學，時常寫錯。天天糾正他們也不是辦法，且會搞壞關係。因此我就在經濟部開記者經濟學班，請最好的老師為他們上課。後來好幾個大報的重要財經記者或編輯，都曾參加過記者經濟學班。

一個好的記者，必須努力充實自己，才能勝任愉快，久之，就能成為一個優秀的新聞從業人員。

（本文與台灣醒報同步刊登）