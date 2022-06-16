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王建煊／王老先生講故事之81：順著前人的路

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
喜歡登山健行的人都知道，在發現路況不熟，甚至不知前面還有沒有路的時候，大家就會去尋找前人留下的路標。示意圖/ingimage
喜歡登山健行的人都知道，在發現路況不熟，甚至不知前面還有沒有路的時候，大家就會去尋找前人留下的路標。示意圖/ingimage

喜歡登山健行的人都知道，在發現路況不熟，甚至不知前面還有沒有路的時候，大家就會去尋找前人留下的路標。有些登山隊喜歡在走過的路上、樹上綁些印有隊名的塑膠布條。當我們發現這些小布條時，就確定有人走過。走前人走過的路，就不會迷路。

借鏡日本

我從前在政府機關服務的時候，喜歡看日本經濟發展的書，因為同為東方國家，文化思路有相同的地方，日本值得我們借鏡的經驗，有時反而多於西方國家。走日本走過的路，不容易迷路、跌倒，而且能節省很多時間。想要迎頭趕上，就必需如此。

走別人走過的路，當然不是盲從地跟著別人走，而是看清別人走過的路，曉得哪條是大路，哪條是叉路，哪條是走不通的死胡同，哪條是捷徑，然後選擇最安全快速的路走。

他山之石

我在財政部服務的時候，曾與東吳大學日文研究所合作開日文班訓練日文人才，與美國南美以美大學法學院合作開設國際租稅班；在經濟部時與美國懷俄明州立大學合作開國際經濟人才班，並翻譯美、英、德、日等國財經著作，目的都只有一個，就是瞭解他們走過的路，再選擇我們自己應走的路。當時我鼓勵同仁的一句名言就是:「走別人走過的路，不會跌倒。」

歷史是一面鏡子，別人走過的路就是歷史。人類許多的錯誤歷史上都曾發生過，可惜的是，人經常不能從歷史上得到教訓，因而讓錯誤一再重演。

找出自己的路

日本現在科技進步，很多事都是從別人走過的路走出來的。日本在我國唐朝時，派遣大量留學生來我國瞭解我們走過的路，連文字都學我們的，日本稱之為「大化革新」。現在世界各國派大量留學生到歐美國家，目的也在找他們走過的路，辨明哪條是大道，哪條是叉路，然後找出自己的路。 

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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