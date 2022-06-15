王建煊／王老先生講故事之80：從哪個角度看？

有次看到一位小姐穿了雙紅色皮鞋，過了一會兒發現她穿的是黑色皮鞋。奇怪怎麼一眨眼就換了鞋子 ? 是剛才看錯了嗎 ? 後來才知道，她的鞋子是一邊紅一邊黑。我並未看錯，她也未換鞋子，只是看鞋子的角度不同。

換個角度看事情

世界上很多事，大家的意見不同，並不源自對或錯，而是看問題的角度不同。如果能夠換個角度看問題，設身處地的替別人想一下，自然會豁然開朗而心平氣和起來。

例如:台灣應不應該再建核能發電廠 ? 贊成的人說:「台灣不能沒有電，非建不可。」此種論點以工業界的人最多，因為他們最怕限電；反對的人說:「要電不反對，但不能將核電廠設在我的家鄉。」贊成的人說:「既然要電，總得要有人犧牲。」但規劃建核電廠地方的人則說:「為甚麼要先犧牲我們呢?」

換位子換腦袋

這種辯論會辯論不完，終止辯論最好的方法，是讓贊成興建核四的工業界人士將家搬到核廠預定地去，讓住在核廠預定地的人都去開工廠。互嚐對方的感受，講法及主張可能會有很大的轉變，這樣就容易有折衷的論點出現。

有人在擔任地方財政首長時，嚴辭批評中央集權又集錢、不顧地方死活，主張修正財政收支劃分法，將中央財源大幅撥交地方政府使用，增加地方自主財源。可是後來地方財政首長有機會調到中央來服務，發現中央財政也是困難重重，而且各縣市財源極不平均，故又力主中央應該集錢，以便統籌分配各縣市，前後講法判若兩人。

兩邊都看一下

有人在當民意代表時，問政咄咄逼人，並力主應有強勢議會以監督政府，國家才會進步。可是當自己當選政府行政首長，面臨強勢議會監督時，則又認為強勢議會實在是阻礙施政的亂源。

這種例子不勝枚舉，肇因主要並非人們善變，而是因為站的立場不同，看問題的方向變了。站在左邊時，她穿的是紅鞋子，站在右邊看，她的鞋子是黑色的。所以如果有機會，大家最好左邊站一下，右邊也瞧一下。堅持己見的例子就可以減少，尊重別人意見的程度必會增加。

（本文與台灣醒報同步刊登）