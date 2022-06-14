王建煊／王老先生講故事之79：做事勿自以為是

小時候家庭環境很窮困，能吃飽肚子就不錯了。有次全家坐輪船到一個地方，一坐就是好幾天。我們坐的是很爛的位子，只能在輪船走道旁勉強睡一下，當然更不敢在船上餐廳吃飯。後來聽別人說，船上的三餐已包括在船票裡面，無須再付費的。我們這才敢去拿。

我還記得當時的菜有洋蔥炒肉，好吃得不得了，這對窮人家的孩子來說，真是永生難忘的回憶。可是，在別人指點之前，我們自以為是的以為船上用餐是要錢而且很貴的，所以只敢躲著啃自家帶來的乾糧。

廁所是空的

有次坐飛機到美國，在機上想上廁所，通常飛機上的廁所大多是四間連在一起的。我看見有個小女孩在等廁所，心想，廁所擁擠，等一下再去。後來又想，反正坐著也是坐著，不如走過去排隊等廁所。可是過去一看，四間廁所三間是空的，只有一間有人用。我問那小女孩為甚麼不進去，她說她在等那間廁所裡的媽媽，並不是要上廁所。

其實在自己座位上也可以看到廁所指示燈，是有人或是沒有人。我沒有看指示燈，只看到廁所外有個小女孩在等，就自以為是的認為她是在等廁所，以為廁所是客滿的。

從前砂石車經常超載肇禍，交通部為抑制超載，嚴格規定砂石車車斗超過規定高度者，一律限期切短。由於雷厲風行，不少砂石車車斗均切短了三分之一以上，也就是說砂石載運量至少減少了三分之一。

砂石車限高

台灣的砂石車有多少是算得出來的，短期內無法增加，因此立刻造成砂石因供應不足而價格上漲，很多公共工程及民間營造業成本大增而做不下去，反彈甚大。交通部只好又放棄砂石車車斗超高的取締措施，使一些已遵照規定切短車斗的砂石車業者大呼不平，甚至要求國家賠償，政府公權力的尊嚴也因而遭受打擊。

這個問題其實也是出在自以為是。事前沒有作好調查、分析影響，自以為是的以為只要取締砂石車車斗的超高現象，就可以解決超載事件。

每口飯嚼30次

從前有個朋友，常生胃病，醫生告訴他以後吃飯每口食物至少要嚼30次以上，以幫助腸胃消化，結果真的治好他的胃病。

後來這位朋友結婚有了孩子後，為使家人都遠離腸胃病，他就嚴格規定妻兒，每口飯菜一定要嚼30次以上，且認真地計算，否則他就要責罵，弄得全家人吃飯時都在那裡猛計算是否嚼了30次。吃飯變成全家人的負擔，既不愉快又不享受。最後全家人除了這位朋友自己以外，全都得了消化不良的腸胃病。

所以我們平時的作為，無論大小事，都應該不厭其煩地多聞多問，多思考多分析，絕不要自以為是地做事，否則自己受罪事小，影響別人或國家大計，就擔當不起。

（本文與台灣醒報同步刊登）