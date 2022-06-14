王建煊／王老先生講故事之78：我的器官還活著

器官捐贈推行多年，始終效果不彰，原因主要還是觀念問題。中國人不管宗教信仰為何，多少都有一點不甚明確的來世觀念，所以在離開世界時，總希望保持肉體的完整性，以便來世是一個五官健全的人。

出死入生

因此現在如果捐了一個眼角膜給別人，來世就可能成為獨眼龍了。這種想法無人可以證實，但是寧可信其有總是比較安心些。就是因為這樣，大家對器官捐贈總是遲疑不前。

事實上，這種觀念實在很可笑，因為人離開世界時，無論土葬或火葬，肉體及各種器官都將化為烏有。依照基督教聖經的記載，凡相信上帝的人，最後必能「出死入生」。所謂「出死」就是指當我們肉體倒下時，我們的生命，也就是靈魂，會從這個死掉的肉體中出來，然後「入生」，而進入另外一個永久的生命裡去，就是在天堂的「永生」。

不妨為人設想

所以肉體之於靈魂，就好比是一件皮囊，穿舊了就丟掉，但是當這件臭皮囊丟掉時，上面如果還有鈕扣或拉鍊甚麼的，別人需要，送給他們有甚麼不好呢?

器官捐贈運動進行得有欠理想的另外一個原因是，大家缺乏「人溺己溺」的觀念，飽漢不知餓漢飢。假如我們設想，我們自己是個雙眼因故失明。如果有人肯捐一枚眼角膜，就能夠幫助我們離開黑暗見到光明。

假如我們設想自己或家人腎功能衰竭，迫切的需要一枚新的腎，否則死亡在即，此時如果有人捐腎，你能想像那種重獲希望及感激的情景嗎?

器官還活著

有時我在想，如果有一天我離開世界，我的各種器官包括心臟，分別移植在不同人的身上。那麼我王建煊究竟是死了沒有 ? 由於我大部分的器官仍藉著別人的身體而活著，如果繼續活著的器官超過50％，那我應該還是活著的，所以我可以說:「我還沒有死。」

因此當我們肉體倒下時，若能讓有用的器官在別人身上活著，不也是一項令人興奮的事嗎 !

（本文與台灣醒報同步刊登）