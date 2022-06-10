王建煊／王老先生講故事之77：陪伴意義大

印度赤貧的人有好幾億，路邊常有垂死的人。德蕾莎修女 (Mother Teresa)在印度設立垂死之家，專門照顧垂死的人。但由於貧窮、醫療缺乏，這些垂死的人能被醫好的，寥寥無幾。

緊握著他們的手

有次德蕾莎修女訪問美國，某位參議員問她:「印度有這麼多窮困及垂死的人，妳們的工作會成功嗎?」德蕾莎回答說:「我們不是追求成功，我們是追求忠誠。事情不在你成就了多少，而在你付出了多少愛。」

德蕾莎的修女們，在垂死之家，為病人清洗身體，這樣小小的舉動雖然對垂死病患沒有甚麼實質上的幫助，但她們卻一直待在他們身邊、緊握著他們的手，讓他們有尊嚴的離開世界。

陪伴的意義

當我們不能為別人做甚麼的時候，我們就待在那裡陪伴他，與他同在，這就是一種愛、一種幫助。耶穌被釘十字架時，瑪利亞及眾門徒也是無能為力，但他們都待在耶穌身旁，直到他斷了氣。

二次世界大戰時，有位年輕士兵受了重傷，他整個頭部裹著紗布，奄奄一息地躺在病床上。他母親趕到時，因為病況危急，所以醫院不准她進入病房，但她堅持要見兒子最後一面。當她用手輕撫著年輕士兵的頭時，士兵喊了聲:「媽，妳來了!」後不久便死去。母親這時能做的，其實十分有限，但是只要能陪在孩子身邊，孩子就能在母愛的溫暖下闔上眼睛。

待在需要的人旁邊

大地震時，一家八口只剩一人倖存，這時候再多的物質支援，再多的語言安慰都無濟於事。但是千萬不要忘記，你若待在他身旁，即使默默無言，對他而言都是莫大的安慰與幫助。

有位太太說:「我有一位好朋友，對我幫助很大，因為只要我一有困難，那位朋友就會來到我身旁，靜靜地聽我訴苦、抱怨。雖然對我實質上的幫助不大，但是只要她一出現，我的內心便十分安慰，痛苦立刻減輕許多。」

所以朋友們，請不要忘記，就待在需要的人旁邊吧!

（本文與台灣醒報同步刊登）