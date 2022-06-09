王建煊／王老先生講故事之76：背叛正義還是背叛渾球？

中國文字學問很大，有的字或詞，雖指同樣的意義，但所含的味道卻大異其趣。例如 : 形容一個人很肥或很胖，說胖顯然比肥禮貌些。有些詞句本身含有褒或貶的意思在內，例如 : 背叛。若有人 形容你是個背叛者，不論你是甚麼原因背叛，聽起來就有「不是甚麼好人」的感覺。

冒生命危險的背叛

有個黑道幫派分堂的堂主被捕入獄，在獄中改邪歸正，將黑幫內幕全告訴獄方，以致該幫徹底被警方摧毀，重要負責人皆被捕入獄。這些人出獄後，因為知道是這位堂主洩密的，乃誓言要他的命，因為對該幫派來說，他是個背叛者。

這種背叛對整個國家社會，甚至那些幫派的黑道分子是好還是壞呢 ? 當然是好的，這樣背叛黑暗邪惡的人，常常需要無比的勇氣，甚至要冒生命的危險。這種浪子回頭的人，值得鼓勵、尊敬，這種背叛有甚麼不好呢?

敵對國家的飛行員駕機來歸，一方稱「背叛國家」，另一方稱「是棄暗投明，起義來歸。」雙方所看角度不同，就有不同的結論。歷史紀錄的執筆者，看是由何方主導。是義士還是背叛者也就會因而不同。因此，稱為義士未必是好，稱背叛者也未必是混球。

你背叛誰？

人定勝天，人有時看似偉大，其實人的意志經常是很脆弱的，山盟海誓白頭偕老的婚約，也會因為一個不起眼的第三者介入而摧毀。這是對婚約的背叛，對自己的背叛。

許多法官、檢察官及警政人員都曾立志要除暴安良、打擊犯罪。但是在金錢、名位，甚或色情的誘惑下，都一個個地背叛了對自己的期許。

人的一生，在環境的影響下，經常演出各種不同的背叛，背叛正義的是混球，背叛混球的則是義士。但義士與混球的差異，也常在一念之間，希望你我都能好好把持這一念。

（本文與台灣醒報同步刊登）