張祖詒／總統與我：「總統與我」的自序與前言

引言：在整個十六年中，院長或總統與我之間的互動與對話的模式，似乎不像一般長官與僚屬間的主從關係，反倒有些好像父兄子弟或知音好友間的那種暱近輔佐。…

本書中所稱的「總統」，是指中華民國第六、第七任總統蔣經國先生。本書中所稱的「我」，是指本書的作者，張祖詒是我的名字。本書中敘事的時間，僅限於民國六十一年始，民國七十七年止。

經國先生是國家元首，是中華民國陸、海、空三軍的統帥，更是歷來所有民調中，始終居於最受民眾愛戴的一位領袖。他愛民如子，他也一直自稱是全國第一號公僕。

創造台灣奇蹟的領袖

在我的心目中，他當然是位保國衛民的好元首，更是一位慈祥和藹的長者。他有豐富的熱情，充滿的愛心，殫精竭慮，無時無刻不在想方設法，要讓國家壯大強盛，要讓民眾安居樂業。「今日不做，明日會後悔」的名言，是他盡瘁國是的最佳寫照。

經國先生出生於一九一○年，亦即民國前一年。民國七十七年，在總統任內辭世。他完全主理國政，是自民國六十一年至民國七十七年的十六年歲月。這在歷史長河中不算太長，也不算太短的時段裡，他創造了舉世稱譽的「臺灣奇蹟」。

以上幾句文字，是本書給主人翁蔣經國先生作了最簡單的說明。其實那是早已人盡皆知的史實，毋須再以贅文介紹。祇是本書開卷首頁，不能不有個適當的楔子。

與領袖有奇緣

其次談「我」。我生於民國七年。民國六十一年經國先生出任行政院院長時，我年已五十四歲。其時我的職務，是行政院編譯室主任，是一個勤事敬業、奉公守法，而且也是已經請辭待退的公務員。

偏偏就在那個關節時間，與本書主人翁產生了「奇緣」。「奇」者，事情來得突然；「緣」者，是在之後的十六年中未曾中停或中斷，也就是在十六年中，「總統」與「我」，一直都在近距離相左右，未曾間斷。因之本書所稱「總統與我」，在時間上包括前六年的行政院長任期，以致書中敘事，在那六年的時段裡，我不能稱為「總統」，祇能以「院長」、「經國先生」，或逕以「他」字代之，以符實際。

在整個十六年中，我一直受到特異的知遇之恩，而深深感動。我逐漸發覺，院長或總統與我之間的互動與對話的模式，似乎不像一般長官與僚屬間的主從關係，反倒有些好像父兄子弟或知音好友間的那種暱近輔佐，可以小節不拘，有時甚或謙挹移位，於心十分不安。

請教友人意見

記得大概是在民國六十二年仲秋，一位人稱「外交才子」的好友，對我說了一句讓我愧赧的話，大意是朋友們大家覺得，院長與我之間的Intimity，似乎超越了祕書長。

我一時難以作出是或不是的回答，祇能說我是頗有知遇之感。這個Intimity不算常用的英文單字，後來倒讓我覺得用以描述總統與我之間的互動，還真是相當貼切。

由於這些回想，導致我有記述總統與我這段微妙「奇緣」的構思。不過同時也有多種反向的考慮，於是多年來一直在我腦裡盤旋著一個糾結：該不該寫這樣一本書？會不會因這本書招來「自抬身價」的負面批評？這當然非我所欲。

又或書中述及人物大半久已逝世，而我本人又無日記習慣，缺少人與物的佐證，可信度易被質疑。既乏人證，又欠物證，豈能不被指為虛擬，讓我百口莫辯？

然則我是向不說謊的人，如今我已年逾一○三歲，難道我會自毀名節？思考再三，乃將這個困惑，就教於幾位知友，聆聽他們的高見，或可有助於解開這個糾結。

我不想對幾位知友指名道姓。有一位開口就說：「以閣下目前精神狀況，於一、二年內，再寫一本書應該毫無問題。何況我預測，書的內容，必有不少可貴史料，寫出來是你的義務。」

想起「國王與我」

另一位好友則說：「我也知道，經國總統與你之間的互動，有些微妙，在那所謂『威權時代』的體制下，確是一種稀有的光景，自應和盤托出，免被湮沒在歷史灰燼之中。」

更有一位好友直說：「我請求你務必完成這本書的寫作，這是你的責任，也說不定可能因之導向更好的未來。」

知友們的鼓勵，解開了我的難題，也推動了我的寫作意願。說來好笑，忽然間，想起一九五六年美國好萊塢拍攝的一部電影，名為「國王與我」，敘述十九世紀暹邏國王拉瑪五世，聘請一位英國女教師安娜前往暹邏，擔任皇室宮廷教師，指導王宮成員學習英語及禮儀。

劇情中描述國王與安娜間的互動，由於身分和文化的差異，產生出帝王與平民之間許多不同情調的諧趣。故事曲折動人，分由當紅女星黛勃拉．寇爾和男星尤．伯連納主演，結果大受全球影迷歡迎，並獲奧斯卡及很多國際影藝獎項的榮譽。

我之想到這部影片，並非該片劇情與我想寫的書有何雷同，而是片名《國王與我》（The King And I）頗具吸引力，於是我首先作了一個選擇，果真要寫這書的話，書名將仿照那部影片，採用《總統與我》，之外另有副題。

三項寫作原則

意願既定，我開始擬訂寫作大綱，並給自己定下三項原則性的前提，也算是作者的自我期許：

一、首先說明本書的定性，不是傳記，不是回憶錄，不是小說，更不是類似坊間諸多揭密之類的八卦文章，而是多年來存在我記憶中依然印象深刻的一些懷舊與感念，完全是總統與我兩人之間的互動。對話中雖有論及公務，但非重點，主要是把許多若干溫馨和感性的回憶，難以忘懷的點滴，事後記錄，作了筆記的集成。

二、既然筆記的根據是全憑回憶，但又無日記或可供查證的文卷資料佐證，那麼筆記所載內容，必須百分百的真實可靠，絕無一言半語出於虛構杜撰，作者也願擔負百分百的完全責任。

三、書中所記，偶有傷及當年某些人士的令譽，並非作者筆下有失忠厚，而是當時經過的真相，完全是實情的紀錄。作者至感遺憾，並願敬向相關人士深致歉意。

以內容分篇章

上述三項原則，是作者撰寫本書的基本態度。在這樣的定性和定質的要求下，作者擬就本書的內容，分為三篇：

第一篇名為「記事篇」。大致上是按時序先後，記載歷來總統與我之間的互動和對話，上自國家大政，下至瑣碎生活點滴，全無拘束。其中有些事件，過去曾在幾本拙作中提及，不免摘錄幾處片段舊文。

也有些記憶不敢十分肯定時間，寧可捨棄不記。不過總統與我對談中，有時涉及某人某事，總統一概直言無隱，並無顧忌，反倒使我有些侷促。但在本書中，我也祇能從實記載，未作任何隱諱。如果有些對話因時間久遠，忘卻準確日期，祇能以「某日」代之，甚至有些以「某年、某月」替代，不無缺憾，然而所記內容，則絕對準確。

第二篇名為「思索篇」。是對前篇所載的記事，有許多非我事前預知，亦非事後我能明白其道理。所以有些總統交代我的言語或交付我的任務，當時我會覺得稍感訝異，以致讓我推測總統的用意所在。

甘迺迪總統的書

有時我的猜想大致無誤，有些直到現在都仍百思不解。因之我在這篇章中，作了若干分析。但已無法向總統求證。對於若干存疑的問題，也許永遠將是個謎。

美國故前總統約翰．甘迺迪於一九六三年十一月在德州被暗殺身亡後，他的兩位親密幕僚歐唐納（Kenneth P. O’Donnell）和鮑爾斯（David F. Powers）合寫了一本書《Johnny, We Hardly Knew Ye》，兩位作者，都是和甘迺迪有著十五年以上交情的好友，但對甘迺迪總統的一些作為，仍有很多深不可測的疑問，其中包括為何提名林登．詹森為副總統候選人。

全書十四章，每一章節對甘氏的懷念，充滿濃郁的崇敬和感情，讀來令人慨嘆，尤其那書寫作的意涵大致與本書類似，增加了我寫本書的勇氣。

從未疾言厲色

第三篇名為「追念篇」。總統辭世將近卅五年，他的行誼，依然如同作者十五年前所撰〈教我如何不想他〉的紀念文中，那樣鮮明活潑，存在腦海。他的言談謦欬、音容笑貌，無一不在我心中，留著無盡的思念。

對我而言，最深刻、也最感敬佩的印象，乃是在那十六年中，竟然從未見過總統疾言厲色、出言不遜，當然更不曾見過總統雷霆之怒。其實在他二任總統期內，國事如麻，但從未見他心浮氣躁，即使身懷宿疾、健康不佳，依然總是沉著穩定、鎮靜解危。

這樣的國家領袖，實屬不可多得。本篇將從我的所見之中，記載一些總統深邃素養、寧靜致遠的氣質，以及他親民愛民的溫馨故事，足以垂為典範。

事實上，在二十世紀的六○至八○年代，經國先生對國家社會的關切，早已具備了「以天下為己任」的精神，也就是那種超越一己利害的無私精神。因之無論看他內在的思想論述，或看他外在的施政實踐，都證明他已把握到那時代亟須革新復興的歷史重心，他也早已被認為是那時代的歷史人物。

那麼他的言行和生活點滴，自然構成了那時代歷史中被重視的話題。

史話外一章

筆者有幸在那時代裡，能有奇緣長期追隨歷史中心人物左右，為創造歷史使命的巨人略盡一些棉薄。而在總統辭世三十五年後，筆者賤軀粗健，尚能記得一些回憶、作成實錄，讓我不慚卑微，而引以為榮。

本書寫作的體例，或與一般出版品，例以章節前後連貫鋪陳稍有不同。書中記事篇敘述總統的嘉言、德行，有些地方是單獨地用一句、一行文字列出，看來有點像詩篇的格調，但實際當然不是詩句。如此破例，旨在用以凸顯「經國之治」的鮮活度以及它的特有風格。

經國總統在他十六年中的輝煌政績，在國內外許多著作的評論中，早已有口皆碑。他可愛的笑容，也永遠長留人間。本書僅係總統與作者之間不為外界所知的一些互動實錄，留作史話的外一章，尚請讀者朋友不吝指教。

（本文與台灣醒報同步刊登）