快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王建煊／王老先生講故事之75：馬屁精與狗腿子

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
狗腿子，只要給他一點好處，他凡事跑得快。示意圖/ingimage
狗腿子，只要給他一點好處，他凡事跑得快。示意圖/ingimage

有位立法委員很喜歡拍馬屁，期獲較多的關愛眼神。有次她在院會發言，對政府高官好好的奉承了一番。當她走下發言台時，下面有位立委高聲的問她:「喂！妳是屬馬的還是屬狗的。」她很生氣的回答說:「你才是屬馬的。」人家問妳在十二生肖裡是屬馬還是屬狗，有甚麼好氣的呢 ? 她之所以生氣，因為她曉得問的人不是問生肖，而是在問她究竟是「馬屁精」還是「狗腿子」。

球技為何進步？

馬屁精及狗腿子世界各地都有，據說美國布希總統任期屆滿下台後，曾說:「我發現我的朋友球技比以前都進步了很多。」因為他當總統時，球友為了拍馬屁，經常隱藏實力，讓總統贏球。布希不當總統了，大家也就不再隱藏實力來討好他，球技也都正常化而超越布希了。

中國人這種例子也很多，在與高官打麻將時，牌友常是牌技日衰、手氣日差，好讓長官贏錢，拍馬屁的程度已形同賄賂，有人戲稱這是政治麻將。拍馬逢迎中外一體，是人性，自然沒有國界差異。

狗腿子，只要給他一點好處，他凡事跑得快。丟根骨頭給他，他會尾巴豎得高、搖得快。狗腿子可以充當打手，又會揣摩主人意思。有錢有勢時，施點小惠養狗腿子，亦是人生的一大樂事。

小人當政

台灣現在不知是因為金錢氾濫，世道頹廢，還是在上位者喜歡這個調調，社會上尤其是政治界，馬屁精及狗腿子多如過江之鯽。 諂媚奉承之醜態令人作噁，也令人擔心。因為這些馬屁精及狗腿子，不僅敗壞政風，有些且已取得不少權位，小人當政，其影響自不可等閒視之。

社會上馬屁精及狗腿子為甚麼會愈來愈多 ? 套句經濟學法則，是因為有需要。凡事有需要就有人供給。喜歡馬屁精及狗腿子的愈多，屬馬屬狗的人亦愈增加。所以馬屁精及狗腿子固然令人厭惡，但是喜歡馬屁精及狗腿子的人更應列為罪魁禍首。

人活在世界上必須有格，馬屁精及狗腿子或許能贏得主子歡欣，分得一官半職或兩根骨頭，但背後被人指指點點，或要被質問是屬馬的還是屬狗的，那又有甚麼意思呢 ? 尤其在午夜夢迴的時候，想起自己的小人行徑，或是讀到描寫馬屁精及狗腿子的文章時，心中又能安然舒暢嗎?

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之74：不足，就是貧窮

王建煊／王老先生講故事之73：亞當的肋骨

王建煊／王老先生講故事之72：郎心如鐵

王建煊／王老先生講故事之71：大家竟想去管倉庫

相關新聞

林中斌／川普關稅 拜登困境

「我們該要求中國買多少美國農產品？」

張祖詒／總統與我：天上掉下來的榮幸-我與張學良

民國六十八年九月某日（確切日期已忘），總統對我說：「想請你去趟金門。」「今年三月我已陪總統去過金門。」我答。

王建煊／王老先生講故事之76：背叛正義還是背叛渾球？

中國文字學問很大，有的字或詞，雖指同樣的意義，但所含的味道卻大異其趣。例如 : 形容一個人很肥或很胖，說胖顯然比肥禮貌些...

王建煊／王老先生講故事之75：馬屁精與狗腿子

位立法委員很喜歡拍馬屁，期獲較多的關愛眼神。有次她在院會發言，對政府高官好好的奉承了一番。當她走下發言台時，下面有位立委高聲的問她:「喂！妳是屬馬的還是屬狗的。」...

張祖詒／總統與我：「總統與我」的自序與前言

引言：在整個十六年中，院長或總統與我之間的互動與對話的模式，似乎不像一般長官與僚屬間的主從關係，反倒有些好像父兄子弟或知音好友間的那種暱近輔佐。

薛承泰／超額死亡究竟有多少？

最近媒體報導今年五月因疫情「超額死亡」達一千三百人，所指應為指揮中心所公布新冠確診死亡數；問題是，真的只有一千三百名超額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。