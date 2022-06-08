王建煊／王老先生講故事之75：馬屁精與狗腿子

有位立法委員很喜歡拍馬屁，期獲較多的關愛眼神。有次她在院會發言，對政府高官好好的奉承了一番。當她走下發言台時，下面有位立委高聲的問她:「喂！妳是屬馬的還是屬狗的。」她很生氣的回答說:「你才是屬馬的。」人家問妳在十二生肖裡是屬馬還是屬狗，有甚麼好氣的呢 ? 她之所以生氣，因為她曉得問的人不是問生肖，而是在問她究竟是「馬屁精」還是「狗腿子」。

球技為何進步？

馬屁精及狗腿子世界各地都有，據說美國布希總統任期屆滿下台後，曾說:「我發現我的朋友球技比以前都進步了很多。」因為他當總統時，球友為了拍馬屁，經常隱藏實力，讓總統贏球。布希不當總統了，大家也就不再隱藏實力來討好他，球技也都正常化而超越布希了。

中國人這種例子也很多，在與高官打麻將時，牌友常是牌技日衰、手氣日差，好讓長官贏錢，拍馬屁的程度已形同賄賂，有人戲稱這是政治麻將。拍馬逢迎中外一體，是人性，自然沒有國界差異。

狗腿子，只要給他一點好處，他凡事跑得快。丟根骨頭給他，他會尾巴豎得高、搖得快。狗腿子可以充當打手，又會揣摩主人意思。有錢有勢時，施點小惠養狗腿子，亦是人生的一大樂事。

小人當政

台灣現在不知是因為金錢氾濫，世道頹廢，還是在上位者喜歡這個調調，社會上尤其是政治界，馬屁精及狗腿子多如過江之鯽。 諂媚奉承之醜態令人作噁，也令人擔心。因為這些馬屁精及狗腿子，不僅敗壞政風，有些且已取得不少權位，小人當政，其影響自不可等閒視之。

社會上馬屁精及狗腿子為甚麼會愈來愈多 ? 套句經濟學法則，是因為有需要。凡事有需要就有人供給。喜歡馬屁精及狗腿子的愈多，屬馬屬狗的人亦愈增加。所以馬屁精及狗腿子固然令人厭惡，但是喜歡馬屁精及狗腿子的人更應列為罪魁禍首。

人活在世界上必須有格，馬屁精及狗腿子或許能贏得主子歡欣，分得一官半職或兩根骨頭，但背後被人指指點點，或要被質問是屬馬的還是屬狗的，那又有甚麼意思呢 ? 尤其在午夜夢迴的時候，想起自己的小人行徑，或是讀到描寫馬屁精及狗腿子的文章時，心中又能安然舒暢嗎?

（本文與台灣醒報同步刊登）