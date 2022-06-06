快訊

萬物皆漲！foodpanda明起開收平台費 每筆另收3～5元

中重症+243 首例15歲青少年死亡、再增8個月大童死亡

確診兩周仍快篩陽性 他擔憂問：大家都是第幾天轉陰？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王建煊／王老先生講故事之73：亞當的肋骨

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
妻子是丈夫年輕時的戰鼓、年老時的手杖。沒有妻子的鼓勵與照顧，沒有一個美滿的婚姻與家庭作後援，男人想成就大事，確實不容易。示意圖／ingimage
妻子是丈夫年輕時的戰鼓、年老時的手杖。沒有妻子的鼓勵與照顧，沒有一個美滿的婚姻與家庭作後援，男人想成就大事，確實不容易。示意圖／ingimage

我們常說成功的男人背後都有一位偉大的女性。這應該是事實，因為妻子是丈夫年輕時的戰鼓、年老時的手杖。沒有妻子的鼓勵與照顧，沒有一個美滿的婚姻與家庭作後援，男人想成就大事，確實不容易。

妻子有一半的功勞

所以丈夫的成功，妻子有一半的功勞，因此，有些國家的夫妻財產制度規定，夫妻的財產無論登記在何人名下，夫妻各有一半。

有個阿拉伯國家的富翁卡休吉欲與妻子蘇拉雅離婚，蘇拉雅提出多項證據，證明她曾幫卡休吉處理業務，應共享卡休吉的財產。因此委請律師向法院提起訴訟，要求三十億美元財產，外加五億四千萬美元的賠償。

這件離婚案的結果如何不得而知，但蘇拉雅提出的訴求是有道理的。因為丈夫名下的財產，很多是與妻子直接或間接共同打拚而得的，不能因為財產在法律上登記在丈夫名下，就認為都是丈夫的。

夫妻共同打拚

有對博士夫妻，妻子為了照顧家庭及三個小孩，辭去大學教授的職務，先生後來升任校長，名利雙收，且備受尊敬。家中的收入全來自丈夫的薪水，妻子只是一位在家打雜的黃臉婆。

這樣的說法公道嗎 ? 如果辭去工作看顧家庭的是丈夫，這位妻子可能也早已擔任校長了，因為在學校讀書時，太太成績優於先生，而且這位太太是大家公認非常幹練、出色的女教授。

有福應同享

為此很多國家在所得稅申報上，採取「折半乘二法」。夫妻的所得，無論在何人名下，皆加起來除以二，乘上稅率，算出來的稅，再乘以二，為其應納稅金額，以避免高額的累進稅率。其理論基礎，就是假定夫妻的所得，無論在何人名下，都是兩人共同打拚而來的，應各佔一半。

夫妻兩人因結婚而成為一體，應該共甘苦，有難同當、有福同享，否則只是說成功男人背後都有一位偉大的女性，又有何意義呢?

（本文與台灣醒報同步刊登）

離婚 婚姻 結婚

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之72：郎心如鐵

王建煊／王老先生講故事之71：大家竟想去管倉庫

王建煊／王老先生講故事之70：謠言與抹黑

王建煊／王老先生講故事之69：煊煊音樂家族

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之73：亞當的肋骨

我們常說成功的男人背後都有一位偉大的女性。這應該是事實，因為妻子是丈夫年輕時的戰鼓、年老時的手杖。沒有妻子的鼓勵與照顧，沒有一個美滿的婚姻與家庭作後援，男人想成就大事，確實不容易。

王建煊／王老先生講故事之72：郎心如鐵

台灣曾發生太太與姘夫設計謀害親夫詐領保險金的案子。太太替先生保了五百萬人壽保險，然後約了先生在某個地點等她，她同時通知姘夫開車來撞死她先生，讓先生成了車下亡魂，肇事者逃逸的假象。但姘夫第一次開車撞人時，未果，這位太太又再約先生至另一地點相會，第二次才把先生撞死。

葉銀華／公司敏捷性才是治理的重點

過去二十多年來，公司治理的討論，主要受國家發生金融風暴（例如：一九九七年亞洲金融風暴、二○○八年全球金融海嘯），或大型公...

王文華／人心最難拔除的一根雜草

如果有機會跟九十八歲的長輩請益，你想問什麼？特別是他九十八歲還在工作，甚至主持股東大會。特別是他是全世界最成功的投資人。

洪蘭／犯罪防治要從意念著手

一九六九年，我去美國聖路易華盛頓大學讀法律。一天，老師說下堂課要討論Charles Whitman Case。我初來乍到...

方祖涵／布林肯給畢業生的故事

今年喬治城大學外交學院畢業典禮主講人，是現任美國國務卿布林肯。跟許多大學一樣，這是因疫情停辦兩年以後，首次現場畢業儀式。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。