王建煊／王老先生講故事之73：亞當的肋骨

我們常說成功的男人背後都有一位偉大的女性。這應該是事實，因為妻子是丈夫年輕時的戰鼓、年老時的手杖。沒有妻子的鼓勵與照顧，沒有一個美滿的婚姻與家庭作後援，男人想成就大事，確實不容易。

妻子有一半的功勞

所以丈夫的成功，妻子有一半的功勞，因此，有些國家的夫妻財產制度規定，夫妻的財產無論登記在何人名下，夫妻各有一半。

有個阿拉伯國家的富翁卡休吉欲與妻子蘇拉雅離婚，蘇拉雅提出多項證據，證明她曾幫卡休吉處理業務，應共享卡休吉的財產。因此委請律師向法院提起訴訟，要求三十億美元財產，外加五億四千萬美元的賠償。

這件離婚案的結果如何不得而知，但蘇拉雅提出的訴求是有道理的。因為丈夫名下的財產，很多是與妻子直接或間接共同打拚而得的，不能因為財產在法律上登記在丈夫名下，就認為都是丈夫的。

夫妻共同打拚

有對博士夫妻，妻子為了照顧家庭及三個小孩，辭去大學教授的職務，先生後來升任校長，名利雙收，且備受尊敬。家中的收入全來自丈夫的薪水，妻子只是一位在家打雜的黃臉婆。

這樣的說法公道嗎 ? 如果辭去工作看顧家庭的是丈夫，這位妻子可能也早已擔任校長了，因為在學校讀書時，太太成績優於先生，而且這位太太是大家公認非常幹練、出色的女教授。

有福應同享

為此很多國家在所得稅申報上，採取「折半乘二法」。夫妻的所得，無論在何人名下，皆加起來除以二，乘上稅率，算出來的稅，再乘以二，為其應納稅金額，以避免高額的累進稅率。其理論基礎，就是假定夫妻的所得，無論在何人名下，都是兩人共同打拚而來的，應各佔一半。

夫妻兩人因結婚而成為一體，應該共甘苦，有難同當、有福同享，否則只是說成功男人背後都有一位偉大的女性，又有何意義呢?

（本文與台灣醒報同步刊登）