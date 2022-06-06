王建煊／王老先生講故事之72：郎心如鐵

很多年前，女星伊麗莎白泰勒曾主演過一部片子「郎心如鐵」，十分轟動。故事大綱是在描寫男主角與一位女工發生關係，並有了身孕，女工希望能夠和他結婚。就在這個時候，男主角巧遇女主角泰勒。泰勒不但年輕貌美、家庭富有，而且還一見鍾情地愛上他。受寵若驚的男主角，因而認為那位懷了身孕的女工是他和泰勒結合的唯一障礙。

男主角最後決定除掉這位女工，於是邀約她星期天一早到人煙稀少的湖邊划船，預備在船上野餐時，將女工推到湖裡淹死。但就在他要下手時，女工卻主動要求換位子，就在換位子時不小心跌落湖裡淹死了。

妾心如何？

有次美國喬治亞州的基督教青年會及無暴力生活組織，準備了五十張顯示一名女子被丈夫虐待，打至眼黑面腫的海報，四處張貼在城裡的男廁內，以測試男士的反應。

海報貼了一週後，青年會不斷接到男士破口大罵的電話，認為此舉抹黑了男人。海報上也被寫了很多粗話，貼出去的五十張海報，最後收回十五張，其餘均被撕毀。

這似乎顯示著，男性對於「郎心如鐵」的論調並不怎麼認同。郎心如鐵？那麼妾心又如何呢？

詐領保險金

台灣曾發生太太與姘夫設計謀害親夫詐領保險金的案子。太太替先生保了五百萬人壽保險，然後約了先生在某個地點等她，她同時通知姘夫開車來撞死她先生，讓先生成了車下亡魂，肇事者逃逸的假象。但姘夫第一次開車撞人時，未果，這位太太又再約先生至另一地點相會，第二次才把先生撞死。

美國有位漂亮小姐，嫁給一位肥胖的有錢男人，婚後三個月就開始計畫謀害親夫。她在先生的飲食裡放了輕微的砷，就是俗稱的砒霜。半年後，丈夫身體漸差、多病，不久後就去世了。但是這個案子還是被細心的調查人員查出來了，問她為甚麼這麼做 ？ 她說，只為了貪圖他的錢。

人心罪性

郎心如鐵的例子固然很多，但俗語形容的「最毒婦人心」的人也是不少。原因是人不分男女，身上都帶了罪性，罪性一旦釋放出來，各種令人心寒的事都會出現。

抑制罪性不是件簡單的事，提升教育及道德水準，再配合有效的法律制裁，人類罪性的釋放，或能有所約束。但最重要的還是各人的心靈淨化，生命重生，透過悔改歸主，人生觀就大大不同了。

（本文與台灣醒報同步刊登）