王建煊／王老先生講故事之71：大家竟想去管倉庫

有個朋友，兒大學畢業，同時考取某公家機關及外商公司。

女兒想去公家機關，理由是工作輕鬆有保障。父親則希望女兒去外商公司，理由是可以養成較高的工作效率。這位朋友自己是公務員，他進 一步解釋說，在公家機關輕鬆慣了，將來就無法再適應高效率的工作。

反之，在外商等忙碌的地方工作久了，再到低效率的機關服務，會輕鬆愉快，所以他要女兒先到外商公司去磨練一下。

人性好逸惡勞

我很認同這位父親的看法，這才是愛子女、給子女較多成長機會之道。不磨練、不辛苦，是不會成為大才的。但是好逸惡勞是人之通病。

我在1961年大學畢業後考上海關。我們同時考進去的有好幾十人，大家也是好逸惡勞。我們居然聯合起來，一起去會見當時關務最高的主管財政部關務署署長，要求他讓我們去看管倉庫。當時海關有一種工作是由關員看守儲藏，等待完稅貨物的保稅倉庫，工作極為輕鬆，但是毫無意義，也學不到甚麼東西。但是大家就是喜歡去，理由是輕鬆。

關務署長接見我們，態度十分客氣，但是仍然忍不住地說出，現在的大學畢業生為何這樣的短視、沒出息等重話，他對我們好像很失望。最後我們的要求當然也不被接納。

人才成長的絆腳石

後來我又考上中央銀行，一次考進去二十人，大家在實習一段時間後，實際分發工作時，絕大多數的人第一志願都是央行的經濟研究處，因為那是個研究機構，看書的機會多，壓力較小。至於業務單位大家則避之為恐不及，人之好逸惡勞，由此可見一斑。

好逸惡勞雖是人性的自然現象，而且是從很年輕就開始的，但卻是人才成長中的絆腳石，因此必須加以抑制調整，誰能將其壓抑至最小範圍，誰就是贏家。

有錢人家的孩子好逸的機會較多，窮人家子女雖亦有好逸之心，但機會甚少，吃得苦中苦的機會反而較多。所以生長在窮苦家庭，物質生活雖差，磨練的機會卻多，窮人家子女成才者有時反而較多，就是這個原因。

成為人上人

富有人家的父母如果能瞭解這番道理，多給子女吃苦磨練的機會，除去其好逸惡勞的劣根性，在良好的物質條件支援下，應可培養出更優秀的人才。

所以有些企業家，雖然孩子已取得博士學位，但仍要其由公司的基層工作幹起，甚至要他先去別人家的公司謀份工作以增進磨練機會。可惜的是，這些父母雖有磨練孩子之心，但大多執行得不徹底。

古語說:「吃得苦中苦，方為人上人。」好逸惡勞是不可能成為人上人的。

（本文與台灣醒報同步刊登）