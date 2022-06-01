王建煊／王老先生講故事之70：謠言與抹黑

菲律賓有次選舉時，傳言某候選人在與基層選民握手後，總是立刻洗手，因為嫌這些選民髒，怕傳染疾病。消息傳出後，引起許多選民反彈，認為這位候選人看不起他們，這對選情當然有很大的負面影響。這位候選人雖然極力澄清，但選舉仍然失敗。

洗手與抹黑

與人握手後立刻洗手本是值得鼓勵的良好衛生習慣，但若被解釋成嫌別人髒，間接含有看不起的意味，那自然會惹人反感。

競選對手利用添油加醋、誇大事實的方式，去陷害別人，一般稱之為抹黑。在選舉文化低俗的地方，抹黑伎倆是經常出現的，甚 至有見怪不怪的現象。

1857年5月，印度傭兵發生大規模叛亂，因為傳言英國軍方發給他們的彈藥筒裡面，塗了牛油及豬油，而彈藥筒的開啟要用嘴去咬，這樣一來，嘴便會碰到牛油或豬油。由於印度教徒視牛為聖牛，回教徒則不吃豬肉，讓他們的嘴碰到牛油或豬油是大不敬的行為，因而造成了叛亂。

傳言成為引信

事實上，彈藥筒塗的根本不是牛油或豬油，但由於當時印度人痛恨英國人的壓榨，小小傳言就能成為暴動的引信。

傳言就是傳播謠言，傳播謠言的人，有時並不一定有惡意，也不一定知道謠言背後的事實。例如 : 從前我去很多地方演講或上電視節目，都是由內人開車送我去。久之，就有個傳言，說王某某不會開車。其實我不但會開車，而且開車的時間比內人悠久。

傳播謠言抹黑的動機在害人，謠言之所以能廣為流傳，或能為人利用成抹黑工具，與一個社會的制度及水準有密切關係。

二手傳播不一定成功

愈是高度發展的社會，小道消息、二手傳播自然較少。人民的品德愈高，非但不相信謠言及抹黑，且甚為厭惡，謠言自然難以廣傳，抹黑也不易成功。

美國有位選舉高手，曾主導多位名人的選舉工作，每次他都能精心設計一些謠言去抹黑對手，而獲得選舉的勝利。後來他得了癌症，來日無多。他深覺對不起那些在選舉中被他造謠中傷過的人，因此一一寫信向那些人懺悔致歉，請求原諒。

傳播謠言或抹黑別人，通常都會對當事人帶來莫大傷害與痛苦，有時甚至有口莫辯。設想你就是被謠言中傷或被抹黑的當事人，你將作何感想，你還會覺得傳播謠言或抹黑別人，是人生一大樂事嗎？

我們雖然不見得有勇氣像這位癌症朋友一樣，去向他人懺悔致歉，但至少應該停止謠言的傳播，這不但是善待他人，也是保護自己，你說是嗎？

（本文與台灣醒報同步刊登）