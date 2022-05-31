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王建煊／王老先生講故事之69：煊煊音樂家族

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
這些人歌唱或演奏得好壞並不重要，甚至不會唱也沒有關係，只要有愛心，願意為他人付出就可以。示意圖/ingimage
這些人歌唱或演奏得好壞並不重要，甚至不會唱也沒有關係，只要有愛心，願意為他人付出就可以。示意圖/ingimage

煊煊音樂家族，是一群喜歡唱歌或演奏樂器的人，聚在一起，以音樂為工具，常到孤兒院、老人院及其他弱勢族群的地方，舉辦一些公益慈善活動。

這些人歌唱或演奏得好壞並不重要，甚至不會唱也沒有關係，只要有愛心，願意為他人付出就可以。

煊煊音樂家族的每組成員約十五至三十人，每人每月捐一千元，每月可有一萬五千元至三萬元的活動經費，如捐二千元則經費加倍。每個月固定到孤兒院或老人院去唱歌，及陪孩子們跳舞。遇到行動不便的老人們，則到他們床邊唱歌給他們聽，或陪他們聊天，或幫他們打掃環境。

家族每次去老人院等地方，都會先詢問他們需要甚麼東西，再酌量帶去送給他們。有時送飲水機、除濕機，有時送唱機、伴唱帶，有時則送白米等食物。每次去，不僅為受訪的老人或孩子帶來歡樂，也為煊煊音樂家族的成員帶來許多滿足。

家族大多選在週休二日等假日去，音樂家族的成員也帶著家人及孩子一起參加，孩子們穿梭在老人及智障兒中分發禮物，為孩子們實地上了一課「愛的教育」。許多人去了以後，都說下次還要去，因為太有意義了。

煊煊音樂家族的這種愛心活動，實際上都是一些「人人皆能為」的善心活動。正因為它是「人人皆能為」的活動，所以大家都可以組織不同名稱的音樂家族來參與，你可以叫小白兔音樂家族，也可以叫芳芳音樂家族，任何你喜歡的名字都可以。活動的範圍也可以各有其妙，例如也可以到各社區去唱，到街頭去唱，配合其他公益慈善機構到需要的地方去唱。

希望將來在台灣有一千個或一萬個這種音樂家族在各地演唱，並做公益慈善活動。

屆時台灣就不再會是一個貪婪之島或罪惡之島，而會是一個音樂之島或愛心之島了，那該是多美的景象呀 ! 一個煊煊音樂家族沒甚麼了不起，但是當大家都參與的時候，它就了不起了。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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