王建煊／王老先生講故事之68：譽從信中來

漢朝初年有位先生名叫「季布」，對人很講信用，凡是答應過的事，再怎麼困難，他都努力辦到。

他曾跟隨項羽，為其帶兵作戰，打敗過劉邦，所以在地方上很有名氣。當時地方上流行一句話:「得黃金百斤，不如得季布一諾。」成語「一諾千金」就是這樣來的。

重現承諾的人

另外幫漢高祖打天下的韓信，年輕時十分窮困，常去河裡釣魚以填飽肚子，河邊有位洗衣服的老太太時常幫助他、送飯給他吃。韓信很感激，對老太太說:「將來有成，必重重報答。」後來韓信有功被封為楚王，乃請人送一千兩黃金給老太太。注重承諾的韓信也因此榮獲美譽，成語「一飯千金」就是從這故事來的。

有位先生彌留時，放心不下自己年幼的孩子，就委託好友代為照顧，好友紅著眼哽咽地對他說:「請放心，我一定像照顧自己孩子一般的照顧你的孩子，如果有一天我只有一碗飯吃，一定有你孩子半碗。」語畢，這位先生安然的闔上眼睛離去了。

稀有動物

這位朋友的承諾為甚麼能發生這麼大的效用呢 ？ 因為這位朋友平時就是一諾千金的人，方使彌留的友人放心的離去。

有次，我對一位陌生人講某件事情，講完後我問他:「我這樣講你相信嗎？」

他說:「相信，如果王先生講的都不可信，那還有誰的話可信。」最後他加了一句話:「政治人物誠信的太少了，你是稀有動物。」

交到守信的朋友

我感到很安慰，這使我想起「誠交天下客，譽從信中來」的句子。重然諾，其實就是講誠信，是負責任的具體表現。沒有人不喜歡這種一諾千金的朋友，若是一輩子能交到幾個這樣的朋友，於願足矣 ! 可惜這樣的人真的愈來愈少，到哪裡去找呢 ？ 就從自己先做起吧!

（本文與台灣醒報同步刊登）