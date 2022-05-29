王建煊／王老先生講故事之67：騙子雖多，傻瓜更多

有位詐欺通緝犯，初中畢業，以假名偽造身分證，報名參加再婚聯誼會的交友活動。他自稱擁有美國學位，出入有汽車代步，並有司機替他開門，以富商身分擺闊，專向喪偶或離婚的單身富婆下手，被捕時已詐得一億一千多萬元。

愛情騙子橫行

這位愛情騙子被捕後，被害者有的額手稱慶，有的不敢置信。有位小學老師，被騙後終日精神恍惚。

在高雄鳳山，警察局逮捕一個自稱是黃帝轉世、專收女信徒的神棍，他要她們加入第一家庭，任其糟蹋。另有一位神棍，自稱有預知未來的能力，他預言鄰居房子某日會失火，然後找人去放火，證明其有預言的神力，繼之騙色詐財。

有些行騙的伎倆十分粗陋，識者嗤之以鼻，但卻仍有許多人被騙得一愣一愣的。有些神棍，可騙得幾萬信徒，當他在法院受審時，信徒還包圍法院，聲援他，真是不可思議。

騙子一再得逞

最好笑的是金光黨，幾個人去騙一個婦人，說那邊有個白癡，手提包內有幾千萬元現鈔，要這位婦人先領幾萬元存款，用以誘騙白癡的幾千萬元，可想而知，婦人最後的下場當然是存款泡湯。這種古老又幼稚的詐騙方法，在台灣卻能一再得逞，真是不可思議的事。

台灣被戲稱是詐騙王國，早年被詐騙的多為見識不廣的升斗小民，老人家。現在詐騙能耐已擴及全民，博士教授，醫生護士，高水平的也常受詐騙之害。台灣詐騙技倆已大量輸出，成為各國詐騙集團的祖師爺。他們在國外設詐騙站，再回頭向台灣、大陸及世界各地詐騙，詐騙已國際化。

總有人甘於受騙

大家熟知的台灣股市，內裡也充滿了各種詐騙。台灣股市2021年號稱有1200萬人開戶，全年有交易的人數，超過500萬人。股市中充滿了騙子。政策喊話的人在騙，股市名嘴在騙，股民也有在騙的。受騙的人常樂在其中，因為在騙局中也曾嚐到一點甜頭的。

台灣另外一種更大的騙，來自政治人物，包括民意代表及新聞媒體。我們常說，政治是高明的騙術。政治人物包括政黨，有幾個不曾行過騙術，甚或被詐騙的呢？可是被騙的人，卻將這些政治騙子，當明星或英雄在崇拜。

台灣如此，世界其他國家不也如此嗎？說起來，不是奇怪又可悲嗎？

（本文與台灣醒報同步刊登）