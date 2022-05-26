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王建煊／王老先生講故事之66：選擇自己的人生

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
有人留名千古，有人遺臭萬年。這些都是可以自由選擇的，要如何抉擇，常在我們的一念之間。示意圖/ingimage
有人留名千古，有人遺臭萬年。這些都是可以自由選擇的，要如何抉擇，常在我們的一念之間。示意圖/ingimage

有時我在想，我為甚麼生為黃皮膚的中國人，而不是生在美洲或非洲？

世界上為甚麼有些人一生下來就過著安逸的日子，有些人卻一輩子辛苦 ？ 有人生得俊，有人生得醜；有人五官端正，有人則有殘疾。

這一切的一切，不管你喜歡或不喜歡，都只能接受且別無選擇。但上天自有祂的美意，只是美意在哪裡，我們不甚清楚罷了。

別無選擇的人生

人生有太多的事，是無法按自己意思來抉擇的。有位太太，先生不但有外遇且經常對她暴力相向，她多次想離婚，但念及三個孩子年紀尚小，為了孩子，她不忍選擇離婚之途；有位太太，她有個子腦性麻痺多重障礙的孩子，她別無選擇地要一輩子照顧他，做一個燃燒自己照亮孩子的母親。

有個孩子很有繪畫天分及興趣，很想學藝術。但是父親要他學商，以便繼承父業，因為他是獨子，所以他別無選擇地放棄所愛，勉強自己學商、從商，只為了不想做個讓父親傷心的兒子。

最後一定倒下來

很多搞政治的人，一天到晚參加選舉，立委選不上就去選縣市長，縣市長選不上，再回頭選立委，因為他別無選擇，否則他會失業、失去掌聲。

人的一生中不管你如何飛黃騰達，最後一定會倒下來，躺在殯儀館，供人瞻仰遺容。這是上天決定的，人沒有選擇的權利。

雖然我們無法選擇自己不躺下來，但卻有辦法選擇以甚麼身分躺下來。因為有人躺下來時，人家稱他是大慈；有人忠國忠民忠於朋友，有人則是奸詐地活了一輩子；有人是慈愛的父親，有人則是拈花惹草的丈夫。

有人躺下來了，大家惋惜懷念；有人躺下來了，大家額手稱慶；有人留名千古，有人遺臭萬年。這些都是可以自由選擇的，要如何抉擇，常在我們的一念之間。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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