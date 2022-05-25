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王建煊／王老先生講故事之65：月經貧窮的人

聯合新聞網／ 王建
這種「月經貧窮」的問題，窮困國家常常發生。示意圖／ingimage
這種「月經貧窮」的問題，窮困國家常常發生。示意圖／ingimage

日前在媒體上，看到一則關於女性生理期使用衛生棉的新聞報導。大大的標題「月經貧窮，中央漠視弱勢隱性需求」所謂「月經貧窮」，記者報導說，是指生理期女性因經濟困難，導致無法負擔或取得足夠的生理用品，後續帶來負面影響的社會現象。

月經貧窮令人嘆息

女性月經從青春期後到更年期都會月月產生。經期3至7天，生理期時要用衛生棉，台灣女性一生約花七到九萬元購買生理用品。數字雖不大，但對貧困家庭亦非小事情。曾有單親家庭母女三人合用一包生理用品，還有弱勢家庭，規定孩子要四小時才換一次生理用品，以節省負擔。也有母親寧願挨餓，省下錢讓孩子買衛生棉。

看到這篇報導，感觸良多，女性因經濟窮困，無法取得足夠月經用品，在很多低收入國家是屬常見之事，但台灣國民所得已達三萬美元，怎麼還會發生這種現象？真是不可思議，這可能與台灣貧富差距愈來愈大有相當關係。

台灣最高20％與最低20％家庭平均可支配所得差距一直擴大，八年來高低達6.13倍。79％民眾認台灣貧富差距嚴重，41％認非常嚴重。

貧富不均

這次新冠肺炎，疫情日益嚴重，失業及放無薪假，低層勞動者收入不穩定，且快速惡化。低收入族群已連續12年負儲蓄。「月經貧窮」多數發生在這些族群裡。月經貧窮現象，大家尤其政府請不要等閑視之。

現在一些慈善機構及地方政府已開始介入，希望大家能感同身受，不要讓富裕的台灣，出現令人不可思議的「月經貧窮」。

我和妻子蘇老師及好朋友創辦了六個慈善基金會，其中一個在緬甸。緬甸是一個十分貧窮的國家，排名在倒數十名之內。2018年人均所得只有1,326美元，40％家庭生活在貧窮線之下。新冠肺炎後，83％家庭收入減半，5,400萬人口中，近半數陷入貧困。他們幾乎甚麼都窮，樣樣需要幫助。

難以啟齒的需要

我們的基金會在緬甸幫助他們打水井、造橋、支援孩童早餐及孤兒院。其中「月經貧窮」是我們一直未想到的問題，因為大家羞於啟齒，故而未顯問題之嚴重。有次無意中發現這個問題，女學生上學，月經來時就請假在家。但女工請假沒有薪水，他們乃用舊報紙及破衣布，墊在褲子裡，其不衛生的程度，真不可思議。

當時我們曾想去買幾台縫衣機，教女孩子們縫製布的月經帶，分送貧苦人家。但當時要做的事實在太多，因為他們樣樣窮，幫也幫不完，只好暫時擱置下來。

這種「月經貧窮」的問題，窮困國家常常發生。但萬萬沒有想到在富裕的台灣也會出現這個尷尬的問題，真是對不起這些女性同胞。

（本文與台灣醒報同步刊登）

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