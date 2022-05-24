王建煊／王老先生講故事之64：孝順的子女難求

母親節是由一位名叫安娜．賈維斯Anna Jarvis所發起。1913年美國國會將每年5月第二個星期天，定為母親節。今年的母親節應該是五月八日。安娜母親生前最愛的康乃馨花，也因此成為母親節的象徵。

父母都偉大

母親偉大，父親亦不差。美國於1994年，由柯林頓總統簽署國會決議，將每年七月的第四個星期日訂為父母親節。而聯合國亦宣布每年6月1日為全球父母節。其他很多國家都有不同日期的父母親節，目的是在提醒大家，除了母親，父親也是我們不容忘記的大恩人。

雖然聯合國及許多國家訂有父親節，但感覺上父親節與母親節，在人們心目中還是差很多。我就是這樣的人。我的父母親都已過世多年，但一談到母親，有時還會老淚縱橫，可是談到父親則不會。其實父親一輩子也辛辛苦苦在為我們忙。

有人說，上帝給人類最大的禮物，就是給了我們一個母親。聖經上說：「為人捨命，愛沒有比這個更大的了」在這個世界上因愛為人捨命的，恐怕也只有母親了。母親一生處處為了我們，而我們有沒有多關心一點母親呢？

天使居的愛

最近我們成立「天使居長照財團法人」現正興建第一所天使居。天使居就是老人院，但是老人院好像是去等死的地方，不好聽，所以我們改稱天使居。將本著耶穌基督的大愛，來照顧這些長者，使他們進住後，都快樂像天使。我們接觸的長者，特別多。有的有兒有女，但卻孤獨寂寞，傷心痛苦的邁向末日。

不孝的子女雖人數越來越多，但孝子孝女仍然不少。去年印尼東瓜哇發生火山爆發，大量的火山灰即將淹沒一個村莊。村裡有對母女，母親多病不良於行，難於逃跑，乃對女兒說，媽媽無法跑，你趕快跑，讓媽媽就長眠於此吧！女兒對媽媽說：「我的身體可以跑，但我的心沒辦法跑」。

孝女故事動人

她不忍留下媽媽，結果母女相擁長埋於火山灰下。這些新聞感動了無數的人，新聞才上網一天，就超過900萬人次點閱。現在台灣不孝子女日漸增多，真盼望大家能多感動一下，尤其在一年一度母親節即將來臨時，多思想一下，印尼女孩的話：「我的身體可以跑，但我的心沒辦法跑」。

中國浙江，有位50歲的男子，照顧全身是病的老母已28年。他說母親一刻都不能離開他，他在哪裡，母親就在哪裡。三坪大的房間內，放有子母床，好隨時照顧母親如廁、喝水．．．他說在別人眼裡，母親是個負擔。但是每個人都會老，只要我在，就會全力照顧好母親。我要堅強，因為我媽只能靠我。他現在唯一的願望就是媽媽能多活幾年。

母親不在孝順老婆

看到這位孝子，我心中感觸甚多。他感觸的是他的母親，我感觸的是我的妻子蘇老師。我們結婚58年，無子女，父母早已往生，蘇老師現患有阿茲海默症，她離不開我。我如果病倒住院或走了，真不知道她要怎麼活下去？所以現在我很注意健康，唯一的目的是希望蘇老師能平安的多活幾年，於願足矣！母親不在了，就孝順老婆吧！

很多人母親已經不在，但何妨將天下偉大的母親，都當作是我們的母親，來盡一點孝道呢？我們親愛的母親在天之靈，不是也會感到安慰嗎？她們會說：「孩子，你做得很好！」

（本文與台灣醒報同步刊登）