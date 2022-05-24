快訊

87歲翁確診逝 中風妻障礙兒伴屍3日 疫情下的弱勢悲歌

台積電再度神救援！5奈米獲英特爾急單 營收貢獻大躍進

張庭提告維權拒被割韭菜 要回凍結100多億資產與聲譽

王建煊／王老先生講故事之64：孝順的子女難求

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
有人說，上帝給人類最大的禮物，就是給了我們一個母親。示意圖／ingimage
有人說，上帝給人類最大的禮物，就是給了我們一個母親。示意圖／ingimage

母親節是由一位名叫安娜．賈維斯Anna Jarvis所發起。1913年美國國會將每年5月第二個星期天，定為母親節。今年的母親節應該是五月八日。安娜母親生前最愛的康乃馨花，也因此成為母親節的象徵。

父母都偉大

母親偉大，父親亦不差。美國於1994年，由柯林頓總統簽署國會決議，將每年七月的第四個星期日訂為父母親節。而聯合國亦宣布每年6月1日為全球父母節。其他很多國家都有不同日期的父母親節，目的是在提醒大家，除了母親，父親也是我們不容忘記的大恩人。

雖然聯合國及許多國家訂有父親節，但感覺上父親節與母親節，在人們心目中還是差很多。我就是這樣的人。我的父母親都已過世多年，但一談到母親，有時還會老淚縱橫，可是談到父親則不會。其實父親一輩子也辛辛苦苦在為我們忙。

有人說，上帝給人類最大的禮物，就是給了我們一個母親。聖經上說：「為人捨命，愛沒有比這個更大的了」在這個世界上因愛為人捨命的，恐怕也只有母親了。母親一生處處為了我們，而我們有沒有多關心一點母親呢？

天使居的愛

最近我們成立「天使居長照財團法人」現正興建第一所天使居。天使居就是老人院，但是老人院好像是去等死的地方，不好聽，所以我們改稱天使居。將本著耶穌基督的大愛，來照顧這些長者，使他們進住後，都快樂像天使。我們接觸的長者，特別多。有的有兒有女，但卻孤獨寂寞，傷心痛苦的邁向末日。

不孝的子女雖人數越來越多，但孝子孝女仍然不少。去年印尼東瓜哇發生火山爆發，大量的火山灰即將淹沒一個村莊。村裡有對母女，母親多病不良於行，難於逃跑，乃對女兒說，媽媽無法跑，你趕快跑，讓媽媽就長眠於此吧！女兒對媽媽說：「我的身體可以跑，但我的心沒辦法跑」。

孝女故事動人

她不忍留下媽媽，結果母女相擁長埋於火山灰下。這些新聞感動了無數的人，新聞才上網一天，就超過900萬人次點閱。現在台灣不孝子女日漸增多，真盼望大家能多感動一下，尤其在一年一度母親節即將來臨時，多思想一下，印尼女孩的話：「我的身體可以跑，但我的心沒辦法跑」。

中國浙江，有位50歲的男子，照顧全身是病的老母已28年。他說母親一刻都不能離開他，他在哪裡，母親就在哪裡。三坪大的房間內，放有子母床，好隨時照顧母親如廁、喝水．．．他說在別人眼裡，母親是個負擔。但是每個人都會老，只要我在，就會全力照顧好母親。我要堅強，因為我媽只能靠我。他現在唯一的願望就是媽媽能多活幾年。

母親不在孝順老婆

看到這位孝子，我心中感觸甚多。他感觸的是他的母親，我感觸的是我的妻子蘇老師。我們結婚58年，無子女，父母早已往生，蘇老師現患有阿茲海默症，她離不開我。我如果病倒住院或走了，真不知道她要怎麼活下去？所以現在我很注意健康，唯一的目的是希望蘇老師能平安的多活幾年，於願足矣！母親不在了，就孝順老婆吧！

很多人母親已經不在，但何妨將天下偉大的母親，都當作是我們的母親，來盡一點孝道呢？我們親愛的母親在天之靈，不是也會感到安慰嗎？她們會說：「孩子，你做得很好！」

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之63：趁有指望，管教你的孩子

王建煊／王老先生講故事之61：卸責始自亞當、夏娃

王建煊／王老先生講故事之60：通不通有關係

王建煊／王老先生講故事之59：河伯與海神

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之64：孝順的子女難求

母親節是由一位名叫安娜．賈維斯Anna Jarvis所發起。1913年美國國會將每年5月第二個星期天，定為母親節。今年的母親節應該是五月八日。安娜母親生前最愛的康乃馨花，也因此成為母親節的象徵。

施振榮／追求永續，王道思維與ESG相呼應

從一九七六年創業開始，我就以王道思維來經營企業。王道的基本信念就是「創造價值、利益平衡、永續經營」，由於社會價值是由大家...

王建煊／王老先生講故事之63：趁有指望，管教你的孩子

常看到專家說，孩子愈小，管教的效益愈大。也有專家認為孩子的教育從母親懷孕時就已開始，一般稱為「胎教」。專家研究，將懷孕的母親分為兩組，一組吃起司，另一組不吃。

嚴震生／無能不分顏色，無知哪管身分

美國前總統歐巴馬在擔任聯邦參議員時，曾造訪受到卡崔娜颶風重創的紐奧良，面對當地居民抱怨小布希政府救援工作緩慢時，曾說過一...

陳亮恭／寂寞八旬老翁求收養的願望

「尋求收養人：八旬孤獨老頭，身壯實，購物做飯，家務都自己去做，沒有慢性病，退休於天津科研單位，退休金六千元／月，不要去養...

朱宗慶／燈暗，燈亮

舞台燈光亮起，演出者昂首闊步就定位，樂聲響起，精彩演出揭開序幕！台下觀眾引頸期盼，台上演出者滿懷分享的期待，這是喜歡表演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。