王建煊／王老先生講故事之63：趁有指望，管教你的孩子

常看到專家說，孩子愈小，管教的效益愈大。也有專家認為孩子的教育從母親懷孕時就已開始，一般稱為「胎教」。專家研究，將懷孕的母親分為兩組，一組吃起司，另一組不吃。

長大不服管教

孩子生下來後，母親吃起司的一組，嬰兒對起司味不排斥；母親不吃起司那組，嬰兒聞到起司味就會將頭轉過去。可見得孩子某些習慣的養成，在懷胎時就已開始了。做父母的大概都有這個經驗，孩子小的時候，喜歡跟父母一起出遊或拜訪親友。到了初中，再怎麼拜託，孩子都不願跟父母一起參加活動。

有個母親告訴我，她的兩個兒子，品行尚稱端正，到了小學高年級時，教起來就有些吃力，到初中就更力不從心，及至高中，管教就變成奢求了。有位父親對念高中的孩子管教甚嚴，結果孩子離家出走，五天沒有回來。父母急得要死，後來孩子總算回家了。父親不敢再堅持立場，對孩子說:「你以後愛做什麼就做什麼，只要不離家出走就可以了。」

聖經箴言第十九章18節說:「趁有指望，管教你的兒子，你的心不可任他死亡。」意思是說，趁著管教還有作用的時候，趕快抓緊有限的時間管教孩子，也就是說:「愈早管，愈有效。」等孩子長大了，管教起來就事倍功半了。

父母是活動衣櫥？

媒體報導許多不肖孩子做出傷天害理之事，讓父母難過不已。其實這與父母未「趁有指望，管教你的兒子」有很大的關係。有次假日我在陽明山，看到很多孩子在草坪上追逐嬉戲，熱了就將外套、毛衣隨手交給母親，有個媽媽抱著一大堆衣服，好像活動衣櫥一樣。做父母的可能認為這沒有什麼不對，否則孩子熱了，脱下的衣服要放到哪裡去呢?當然是爸爸或媽媽拿著。

其實這個時候應該教育孩子，要對自己的東西負責，脱下的衣服，要自己想辦法處理，不能丟給媽媽了事。如果一定要請媽媽幫忙，也應該是以商量的口氣說:「媽媽，您可以幫我拿一下衣服嗎 ? 謝謝媽媽。」這才是正辦。

不可任他死亡

在餐廳、機場、醫院.........各種公共場所，常常看到小孩子追逐嘻戲，大聲叫喊，父母在一旁視若無睹，這樣的父母，怎麼寄望你的孩子將來循規蹈矩呢?有一天孩子在外面犯了大錯，又要怨誰呢?

我的父母連小學都沒有念過，家裡十分貧困，卻將我們三個孩子管教的好好的，現在許多父母不是都有高學歷嗎?家庭不也十分富裕嗎 ? 為什麼管不好孩子呢?

許多父母常抱怨管不動孩子，只好隨他！這就犯了《聖經》所說:「你的心不可任他死亡」的教導了。怎麼會沒有辦法呢 ? 父母要多檢討、多找方法，不要推卸責任，只有父母能實實在在地以身作則，管好自己的孩子，孩子才有前途，台灣社會才能安和樂利。

（本文與台灣醒報同步刊登）