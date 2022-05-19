王建煊／王老先生講故事之61：卸責始自亞當、夏娃

台灣的公共安全實在很差，搭乘大眾運輸工具，時而車禍死傷無數。到西餐廳吃個飯，到KTV唱首歌，都有隨時被燒死的危險。每當發生這類災難時，政府官員總會震怒追究責任一番，但最後一定不了了之。接著，同樣的災難又再發生，官員又震怒追究責任一次，結果仍是無疾而終。各種慘案就在震怒追究責任中，周而復始，一次又一次的上演著。

卸責是官場常態

每次政府在追究責任時，官員們都是一臉無奈，表示自己沒有責任。邀功諉過，推卸責任是官場常態，自古皆然，甚至在上帝創造人類始祖亞當及夏娃時就已存在。

上帝用塵土造人，先造亞當，再造夏娃，命彼等住在伊甸園裡，享受一切美好的日子。唯上帝吩咐不可吃園中分辨善惡樹上的果子。後來在蛇的引誘下，夏娃及亞當還是偷吃善惡樹上的果子，遭到上帝的懲罰。

亞當、夏娃會卸責

上帝問亞當是不是吃了善惡樹上的果子？亞當說：「祢所賜給我，與我同居的女人，她把樹上的果子給我，我就吃了。」上帝就對女人說：「妳做了甚麼事呢？」女人說：「那蛇引誘我，我就吃了。」

人喜歡推卸責任，從人類的始祖就已開始，真是歷史悠久。男人把責任推給女人，女人則推給蛇。聖經上未記載蛇是怎麼推卸責任的。我想蛇也會說：「我並沒有拿給那女人吃，我只是告訴她，吃那果子不一定死，結果她自願吃了，那是她的事，與我無關。」總之，大家都沒有責任。

劃分責任

推卸責任是人類懦弱性格的一面，上級推給下級，大官推給小官，正如俗語：「大魚吃小魚，小魚吃蝦子。」誰大就吃定別人，被吃定的人就倒楣要負責，所謂「棄車保帥」也是這種推卸責任的寫照。

不過諉過卸責固然不妥，但責任究竟如何歸屬也應先講清楚。平時權責不清，就是事情發生時相互推諉的主要因素。因誰都不願負不應負的責任，都不願成為他人的替死鬼。但平時責任歸屬一旦劃分清楚，事情發生時就必須嚴格追究，嚴懲不貸。這樣政治始能清明，國家才會進步。

（本文與台灣醒報同步刊登）