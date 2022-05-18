王建煊／王老先生講故事之60：通不通有關係

十九世紀末美國發明抽水馬桶，比從前用的茅屎坑要高明多了。有次公共廁所的抽水馬桶堵塞不通，愈積愈多，又臭又髒，令人為之卻步，於是我找了根鐵絲通了幾下，髒物開始流動，不一會兒就暢通了。

那天我雖然皺著眉頭、憋著氣做了件痛苦的事，但當馬桶通暢的刹那，我轉念一想，這不也是件「前人種樹後人乘涼」的好事嗎？

腸胃要通暢

抽水馬桶要通，才是現代化的衛生設備，但是抽水馬桶的上游-人的腸胃及排泄也要通，否則會痛苦不堪，嚴重的時候還要使用助瀉劑，我想，便秘的人看到此，大概都會「心有戚戚焉」吧。

所謂便秘是指一星期排便少於三次，或連續三天未排便，或一天排便量不及三十五公克，都屬便秘。便秘的人要多運動、多喝水，多吃高纖食物並保持輕鬆、愉快的心情。

有一度我曾鼻子過敏，早上被子掀開，就連打幾個大噴嚏，然後流鼻水，接著鼻子塞住不通了，必須用嘴呼吸。去藥房買了種「通鼻靈」，噴兩下，鼻孔好像張開了似的，通了，那種通了舒暢真是難以形容。但是過了幾小時，藥效一過，它又不通了。

血管不通會中風

日本首相小淵惠三中風，不能言語，內閣因而改組。我國前行政院長孫運璿，原本是最被看好的政治接班人，但因為他突然的腦中風，打散了所有的政治佈局。二次世界大戰時的名人，羅斯福、史達林及邱吉爾等亦都因中風而喪命。為甚麼會中風？原因之一是腦部血管產生局部性的阻塞，使腦部組織受損，造成半身不遂等毛病。

此外心肌梗塞也是許多人常患的疾病。這種病症是因為供應心臟血液循環的血管阻塞，導致血液不能將養分及氧氣運送至心臟。

思路要通勿鑽牛角尖

上帝造人，人體內各種管腺都必須維持通暢，否則就有大麻煩，甚至會拜拜、再見。

肉體上的管腺固然要通暢，思路上的管道也要通，否則想不通就會鑽牛角尖，不是殺人就是自殺。除此之外，人與人之間的溝通管道更要暢通，否則人際關係處處碰壁，人活著也是很難過的。

（本文與台灣醒報同步刊登）