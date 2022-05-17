王建煊／王老先生講故事之59：河伯與海神

秋水氾濫了起來，大水盡皆流入黃河，黃河突然變寬，兩岸遙望，連對岸的東西都看不清楚了，河伯愈發感覺自己了不起。但是當順水而下到北海時，面對一望無際的海岸，河伯不禁感慨的說：「俗語說，懂得一點東西就自覺了不起的，說的不就是我嗎？」

見識寬大或淺薄

北海的海神說：「井裡的蝦蟆，你無法跟牠談大海，因為牠被住處侷限了;夏天的小蟲，你無法跟牠談冰雪，因為牠被季節限制了；三家村的書生，你無法跟他談大道理，因為他被他的教育水準限制住了。你現在由河邊出來，看見了大海，自覺淺薄，這樣你很快就可以談大道理了。」

人的器度和想法常與自己居處的環境及文化背景有著不可分的密切關係，這些環境及背景有時是我們的助力，有時則是我們的限制。

長輩們常教後輩子弟，要多出去見見世面，也就是這個道理。我也常鼓勵大家出國觀光，即使只是站在異國的街頭，看看來往的車輛、人群，以及街上的招牌廣告，都會增廣見聞。而看到遼闊的山川，一望無垠的草原，不僅心曠神怡，甚至世界大同、為眾人犧牲等人類的高層次思想都會油然而生，這些絕非島國小民或井底之蛙所能想像的。

勿做島國小民

居住在熱帶地區的人，很難想像冰天雪地的日子怎麼過。有人甚至連雪是甚麼東西，都不知道，要跟他談冰雪之事當然很困難，容易發生雞同鴨講的現象。所以說夏蟲不足與言冰雪。

此外，俗語常說：「一壜醋不晃，半壜醋響叮噹。」有人僅懂得一點東西就自滿自大，別人的意見、新的知識都無法進入他的腦裡。這種人你當然無法跟他談大道理，所以海神才對河伯說，你因為見到了大海，體悟到自己的渺小，今後就可以和你談大道理了。

在河伯與海神的故事裡，海神所言當然極富智慧，但是河伯也很了不起，見到北海之大，立刻虛心反省、謙卑學習，這是許多人所不能及的。因此我們除了要有海神的智慧，更要有河伯謙卑反省的胸襟。

（本文與台灣醒報同步刊登）