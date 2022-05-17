王建煊／王老先生講故事之58：多難興邦

四十多年前我們到日本考察，問日本人：「你們現在是貿易大國，國民所得也很高了，為甚麼還要這麼拚命工作，甚至還有人過勞而死呢？」

受訪的日本人說：「日本地狹人稠，缺乏天然資源，必須勤奮工作，何況世上哪一個國家，不是以日本為目標在後拚命追趕呢？我們只要稍一懈怠，就會優勢盡失，結局就不言可喻了。」

危機意識

他又說：「我們日本人都有這種危機意識，雖然我們缺少天然資源，但是這種危機意識就是我們日本最大的資源。」

從前台灣對美國年有鉅額貿易順差，引起美方許多報復聲浪，除了每年有貿易諮商談判，要台灣降低關稅、開放市場外，每年台灣都派採購團去美國採購黃豆及小麥等多種物資，以改善雙邊貿易關係。有次我擔任採購團團長，美國人問我：「台灣這麼小，為甚麼這麼厲害，每年有那麼多外銷，連我們美國人都賣不過你們？」

我說：「台灣是個小島，島內資源貧乏、市場狹小，外銷是發展經濟最主要的動力，沒有外銷，台灣經濟根本無法鞏固，台灣外銷是為了活命。」

憂患意識

「你們美國地大物博，單是廣大的內銷市場，就讓你們有做不完的生意，外銷只是生意的一種而已。」「所以我們外銷是為求生存，我們有很大的危機意識。你們外銷只是做生意，兩者是截然不同的。」

以色列有人口約九百萬，擠在狹小的二萬五千多平方公里的土地上，但是以色列科技發達，尤其國防科技更是令人刮目相看，很多軍事大國都要向以色列購買先進武器。而現在以色列的國民所得已高達一萬七千美元。

資源貧瘠的以色列是如何做到的？因為他們也有一項別人少有的資源—憂患意識。

多難興邦

以色列人在外流浪千年，現在終於建立了自己的國家，在強敵環伺的情況下，他們有喪國的憂患意識，這種強烈的憂患意識，不僅激發了以色列人的高度愛國心，更讓以色列人能夠勤奮努力。以致以色列無論在軍事、科技、農業、教育、經貿，幾乎各國方面都有令人刮目相看的成績。

中國人說：「無敵國外患者，國恆亡。」，又說「多難興邦」，重點都在強調憂患意識的重要性。台灣原有很高的憂患意識，但是這些年來，由於物質生活的富裕，憂患意識已逐年降低，從國家最高領導人到一般百姓，常活在自滿自大與胡言亂語中。

台灣未來是興是敗，關鍵全在人民是否仍能保持早年的高度憂患意識，大家應謹慎戒之。

（本文與台灣醒報同步刊登）