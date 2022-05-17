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王建煊／王老先生講故事之57：取之有道 用之有道

聯合新聞網 / 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
基督徒可以追求名利，但必需取之有道，用之有道。示意圖/ingimage
基督徒可以追求名利，但必需取之有道，用之有道。示意圖/ingimage

有人以為基督徒常追求天國的事，對於世俗的名利應該沒有興趣，甚至不該有興趣。其實這是誤解，基督徒是人不是神，並非不可追求名利，只是追求的方法，必定遵守「取之有道，用之有道」的基本原則。

為勝選不擇手段

例如：參選立委，競選時應多訴說政治理念、公共政策，不能惡意攻擊競選對手。有人為求勝選，經常漫罵，誇大其詞，要對方好看。毫無證據地說對手有緋聞，曾經貪污幾千萬元等。有些人大量買票，開流水席，甚至有以暴力恐嚇者。以這些方式贏得勝選，為人不齒，這是「取之無道」。

當選立委應該努力問政，審查預算，制定法案，監督政府走向勤政愛民之路。但是有人當選立委後，卻利用立委身分，掩護自己企業逃漏稅、炒地皮、炒股票、包工程，壞事做盡，這是「用之無道」。

基督徒也需要錢，但必需取之有道，做生意不偷工減料，不逃漏稅捐，不做不實廣告，當然也不賄賂官員，當個童叟無欺的殷實商人。賺錢後，要回饋員工，回饋社會，更要為傳上帝福音獻上心力。

取之無道的錢？

有次，一位基督徒問我，做生意不逃稅，很難與同業競爭。因此他說：「可不可以也逃稅，然後多奉獻一點錢給教會作傳福音之用？」我說：「當然不可以！上帝不要這種奉獻，因為取之無道的錢，上帝不喜歡。」

所以基督徒可以追求名利，但必需取之有道，用之有道。使得我們追求名利的過程，以及使用名利的方式，受世人尊敬，讓我們的好行為，能榮耀在天上的父神。

若大家都能如此，我們的社會必然淨化、美麗，大家可以過有如仙境般的生活。這種要求或有不切實際之嫌，但大家應以此為念，作為做人處事的原則，應係不為過的事。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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