王建煊／王老先生講故事之56：今日還有林覺民嗎？

黃花岡七十二烈士之一的林覺民先生，字意洞，福建省閩侯縣人，生於民國前二十五年，卒於民國前一年，死時年方二十五歲，係留日學生。

林覺民八歲喪母，十九歲結婚，為革命捐軀時，遺有幼子五歲，名依新，另有遺腹子。以林覺民當時的家庭狀況，及革命大業對他的需要，他實在有千萬個理由不去犧牲，但是林覺民還是去犧牲了，這就是林覺民偉大的地方。

抱必死的決心

林覺民為國捐軀，並非事前不知道他可能被打死的。林覺民成仁前的三天夜裡寫了兩封訣別書，一封給父親，一封給妻子，也就是有名的【與妻訣別書】。林覺民在廣州的船上，曾低聲地告訴一位同志：「此役若敗，死者必眾，定能感動同胞。」所以林覺民根本就是打算一死，以喚起民眾群起打倒腐敗滿清政府。

「意映卿卿如晤：吾今以此書與汝永別矣！吾作此書，淚珠和筆墨齊下，不能竟書而欲擱筆…。」這是林覺民與妻訣別書的最前面兩句。這兩句就已讓人感動得熱淚盈眶。

林覺民是一個社會改革者，為了救國救民可以犧牲一切，即使是犧牲生命亦在所不惜，原因只是為了愛中國、愛中國人。聖經上說：「愛沒有比能為人捨命更大的了。」

只希望別人犧牲

林覺民已經離開我們一百多年了，我常常在想，我們的社會問題重重，我們也需要像林覺民一樣肯犧牲奉獻的改革鬥士，可是我們的林覺民在哪裡呢？

我們社會需要再有林覺民，但是我們都不希望林覺民是自己的父親、丈夫或兒子。換言之，我們希望有別人去替我們犧牲、改革，自己可以坐享其成。這是我們社會的問題，聰明人太多了。

我在擔任財政部長時，曾經厲行查緝逃漏稅，有需補稅罰款好幾億元者。因此我才上任六個多月，外界就流傳要將王某某幹下來。有次在與工商界座談時，不少業界人士表示支持查緝逃漏稅並給予讚揚。我就對他們說，可否對媒體公開說幾句支持的話，反應是都不願意，理由是怕被同業批評愛出風頭而遭責難。

誰為人奉獻自己？

當時我就想到林覺民，現在大家都希望有林覺民出來，為我們衝鋒陷陣，但自己卻躲在一旁一動也不動，令人感慨萬千。人們的道德勇氣都到哪裏去了呢？

國家是大家的，社會也是大家的，大家都要效法林覺民犧牲奉獻的精神，大家才會有美麗的明天。只叫別人衝鋒陷陣，自己坐享其成，非但自私，也不會成功。

（本文與台灣醒報同步刊登）