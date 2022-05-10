王建煊／王老先生講故事之54：生命與死亡

早年有些大戶人家有為老年人預置壽材的習慣，就是先買口棺材。有位年長的富翁到壽材店看棺材，老闆向其推薦一種銅棺，說睡了一定舒服。富翁問：「你怎麼知道舒服呢？」老闆說：「用過的人，從來沒回來抱怨過。」

人斷了氣就甚麼都不知道了，又怎麼知道睡得舒不舒服呢？所謂舒服與否，只是活人想像的感受，例如：看到他睡在裡面「好像」很舒服，究竟如何，沒人知道。

死了就無所知

躺在棺材裡大家都很怕，其實那是多餘的，那是想像的。因為肉體躺在裡面並無知覺，就好像我們累了一天，晚上睡得像死人一樣，有時連枕邊人何時回來的都不知道。

每次當我們講到「昨天我睡得像死人一樣時」，心情都是十分愉快，也有人會羨慕你，說你好命，每天都睡得像死人一樣。既然如此，當我們有一天真的像死人一樣永睡不醒，為甚麼又要害怕呢？

因為人會想像，說我永遠不動了，再也看不到親人及花花世界，死了以後去哪裡也搞不清楚，因此才會心生恐懼。這種恐懼不安都是想像出來的，死亡本身並無不愉快感。

清醒才會痛苦

這與罹患老人癡呆症的情況差不多，有人說，如果得了老人癡呆症，他真的不想活了。其實罹患老人癡呆症的人本身像嬰兒一樣的無知，不認識人，也沒有記憶。這些看在旁人眼裡都是令人不安的，但是對老年癡呆症患者本身，反倒沒甚麼痛苦，植物人亦是如此。

先父八十幾歲時得了老人癡呆症，九十歲時整天躺在床上，甚麼都不知道，我們看他很痛苦，尤其覺得生命沒有意義，但是他自己似乎並無痛苦感。

醫院隔壁床的老先生，身上插滿管子，也不能言語。但意識清醒，每次我們向他問安，禮貌性的聊幾句，他就會一直流淚，因為他有感覺，他會想，害得我們後來都不敢再向他問安。其實只要他仍清醒會思想，我們問不問安，他都是會流下痛苦的眼淚。

「你趁著年幼、衰敗的日子尚未來到，就是你所說，我毫無喜樂的那些年日未曾臨近之先，當記念造你的主。」（聖經傳道書12章1節）

（本文與台灣醒報同步刊登）