王建煊／王老先生講故事之53：他是丈夫不是學生

「喂！領帶怎麼可以拿在手上，請你打好了再走，這樣被別人看到成甚麼樣子。」妻子邊對丈夫說，邊將丈夫的領帶打好。

「為甚麼不早點起床呢？昨晚叫你早些睡，你就是不肯。」妻子抱怨地說。

妻子的「訓勉」沒有錯，句句都中肯，也都是為先生好，丈夫當然沒話好說。

以愛為名的管制

晚上先生回到家，打開冰箱，拿了罐可樂就喝了起來。太太立刻阻止，「馬上就要吃飯了，喝甚麼可樂？可樂裡面糖多，等下又吃不下飯，對身體不好。」喝了一半的可樂被太太搶下來，擱在一旁。

妻子阻止飯前喝可樂也沒錯，丈夫只好接受，因為妻的「訓勉」也是為自己好嘛！

有些作妻子的，習慣將丈夫當學生看，動輒訓勉一番，雖然訓勉的內容，都是為先生好，可是作丈夫的卻大呼吃不消。先生會說：「太太，我是你丈夫，不是你學生。」

夫妻就是夫妻，如果把它變成別的關係，再好的事都會格格不入。據說從前有位女王，晚上要進房間時，丈夫拒絕開門。開門的條件是她必須承認今晚進房的是他的妻子，不是女王。

在家裡不再是女王

女王平常是國家領袖，丈夫亦應行君臣之禮，但是到了家裡，女王就不再是女王，而是溫柔體貼並會燒飯菜的妻子。所以在婚姻生活中只有丈夫及妻子，絕沒有女王的存在。否則我們很難想像，一個男人怎麼敢抱著女王睡在床上呢？太太會把婚姻生活中角色搞亂，做先生的更會如此。

有些居高位的先生，在辦公室裡威嚴慣了，被人奉承多了，因此不自覺的會將辦公室的一些習慣動作帶回家裡，家人肯定受不了。

人生如戲，演甚麼要像甚麼才是好演員。在家裡各自扮演好夫妻的角色，婚姻才能和諧美滿。錯置角色，就會糾紛無窮，即使動機是一萬個好意，結果仍將陷於難以消受的窘境，如果引發婚姻危機，那就冤枉了。

（本文與台灣醒報同步刊登）