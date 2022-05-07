王建煊／王老先生講故事之52：你贊成師生戀嗎？

老師與學生在學校裡談戀愛，我們很難想像那是一種甚麼狀況，上課時會不會眉來眼去，或是一方低頭不語。老師評分能客觀嗎？戀愛的學生該科成績特好，同學能不投以懷疑的目光嗎？同學會不會向她打聽考題方向？在校園裡大家看到戀愛中的師生手牽手散步，甚或接吻，不知大家會有甚麼感覺？

公平性令人質疑

師生戀愛，尤其是在大專學校裡，年長的男性老師與年輕女學生談戀愛，是否適宜呢？首先要問的是，這樣的戀愛是否公平？即使是女學生主動的愛老師，而且愛得要命，其公平性也是值得質疑的。因為女學生，尤其是女中畢業的女學生，在功課及升學的壓力下，接觸異性的機會並不多。

因此她們對於一些年輕而口才好的未婚男老師，就很容易產生愛慕之情，對於比較體貼會照顧人的男性教師，甚或會戀父情結式的戀愛產生。但是這些愛慕在女學生對男女關係更加認識時，可能就會有不同的想法，甚至會產生過去認為美好的事，現今想起甚覺幼稚的情形。

老師有失厚道

最近在一次登山活動裡，遇到一位女中畢業剛考取大學的學生，邊走邊談，她問了我不少關於大學裡男女同學相處的事，我發現她真是純潔得可愛，對於男女之事真可說是一無所知。大學的學生如此，如果在高中階段就有師生戀，坦白說，我認為老師有點欺負學生的味道，這種戀愛是不公道的，老師這麼做也有失厚道。

其次當校園裡的師生戀被認同的時候，就難保沒有老師主動追求心儀的女學生，其衍生的問題就更多。老師可能計誘，亦可能脅迫，老師與競爭對手間的糾紛又會引發諸多問題，如果老師與其他的男學生因爭風吃醋大打出手，又是一個甚麼場面？

總之，師生戀似乎在在都是問題，所以我比較不能認同校園裡的師生戀愛。至於畢業後，以前的老師與學生有意戀愛結合，問題就少多了，似乎並無不可。

畢業後的師生戀

校園裡的師生戀，我雖然持負面看法，但是對於曾有師生關係的人日後結為夫妻，我卻認為結果會很美好。主要是因為這一對要白頭偕老的人，在夫妻關係之外尚有一層師生關係，這層師生關係在夫妻生活中，應該是一個相當正面的因子。

夫妻要有師生關係，而又須避免在校園裡的師生戀，這似乎只有學校畢業後，再去找老師或昔日學生，圓戀愛之夢了。

（本文與台灣醒報同步刊登）