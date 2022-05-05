王建煊／王老先生講故事之51：疑心生暗鬼

幾個朋友登山迷路，乾糧短缺，剛好撿到一個罐頭，大家想吃又不敢吃，就將它打開先餵給狗試吃，狗吃了沒問題，大家才用以充飢。獲救後，醫生來替他們檢查，順口說剛才來時看到一隻狗死在路邊。這時吃過罐頭的人，都惶惶不安，有人說頭昏、想吐，有人說肚子痛，一時之間，都好像集體中毒的樣子。

心理作用

後來經查證，剛剛死掉的狗是被車撞死的，而不是吃罐頭的那隻狗。大家聽到後，頭也不昏、肚子也不痛了。這是為甚麼？疑心生暗鬼！

野地裡常有鬼火，傳言野鬼很多，有位大學生說他才不信這些鬼話，打賭五塊大洋，願意晚上獨自去野地一趟，約好將一個大竹釘，釘在地上作為憑據。

這位大學生嘴裡說不怕，其實心裡滿害怕的。當時北方大學生冬天喜歡穿長袍，當他到了野地蹲下來時，長袍就拖在地上。他因為心中害怕，緊張中竹釘不小心釘在長袍上，當他站起來時，彷彿有人拉住他的長袍，乃大喊:「救命呀！有鬼」。

婆媳不睦是心病

婆婆懷疑媳婦不孝，將乾飯留著自己吃，稀飯才給她吃，有天看到媳婦偷偷地吃乾飯，一把抓住媳婦，搶過碗裡的食物就往嘴裡塞，差點噎死。原來媳婦偷吃的是米糠皮，怕婆婆看到傷心，所以偷偷地吃。婆婆未見媳婦的孝心，反而懷疑媳婦不孝。為甚麼會這樣，因為她一直認定媳婦不會孝順她。

自古以來，婆媳常常鬧彆扭，繼母與子女關係不佳，其中大部分原因來自疑心生暗鬼。

年長的人，胃口不好懷疑有胃癌；不小心摔了一跤，懷疑骨質疏鬆；爬樓梯心跳加速，懷疑有心臟病。反正身體一有不適，就會聯想自己想是否患了絕症。但是年輕時，這些症狀也曾出現過，當時卻絕不會聯想有不治之症，為甚麼呢？因為疑心生暗鬼。待做健康檢查，確定一切都沒問題後才會放心。

換言之，疑心的原因必得先消除，暗鬼才不會叢生。

（本文與台灣醒報同步刊登）