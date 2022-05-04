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王建煊／王老先生講故事之50：為何豬瘦鴨子肥？

聯合新聞網 / 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
豬瘦鴨子肥的例子說明了人類私心無處不在，扭轉私心並不容易，但透過良好制度的設計，可降低自私的程度，且可導私心成為進步的原動力。示意圖/ingimage
豬瘦鴨子肥的例子說明了人類私心無處不在，扭轉私心並不容易，但透過良好制度的設計，可降低自私的程度，且可導私心成為進步的原動力。示意圖/ingimage

早年國民所得不及一百美元，人民物質生活十分艱困，為了改善生活，大家無不想盡辦法找些額外收入貼補家用。因此在一家工廠裡，員工中有人建議大家出點錢集資養豬，而且要養母豬，如此尚可有繁殖小豬的收益。

豬瘦鴨子肥

但是大家沒有時間參與飼養工作，因此雇了一位老先生來養。可是這位老先生除了替他們養豬外，自己還養了一些鴨子。因此養豬的經費及飼料就有一些很巧妙的變成養鴨子用的了。結果豬隻不是死就是骨瘦如柴，但是這位老先生的鴨子卻隻隻肥壯，批批的賣，賺了不少錢，這叫做「豬瘦鴨子肥」。

這是發生在七十年前的一個真實故事，並非杜撰的寓言。豬為甚麼會瘦呢？豬瘦並不是沒有請專人照顧，也不是沒有足夠的飼養經費，而是因為負責的人事不關己，豬肥豬瘦工資都是照拿。可是鴨子卻是自己的，必須好好飼養，鴨子當然會肥。

民營化才有希望

這個小故事，充分的說明了公營事業的不可行，公營事業唯有民營化才有希望。公營事業的許多流弊，只要民營化，幾乎都可以立即獲得解決或改善。我在擔任經濟部次長時，負責公營事業民營化，雖遇到不少阻礙，但大局已定，很多公營事業都民營化了，為台灣經濟注入了不少能量。

公營事業民營化在世界各國甚至社會主義國家都很流行，原因無他，因為人不為己、天誅地滅，公營事業的效率是絕對不會超過民營企業的，倘若超過，那是不合人性的，「豬瘦鴨子肥」充分顯示箇中道理。

私心無所不在

最近幾十年，中國大陸經濟快速進步，經濟成長率常在10%上下，令人刮目相看，原因無他，因為中國大陸自鄧小平倡導實施「有中國特色的市場經濟」後，豬瘦鴨子肥的事減少了。

甚麼東西只要是公家的，那就代表可以馬馬虎虎、可以浪費，如果可以弄點東西到自己口袋來那當然更好。從前中國大陸有家國營事業年有巨額虧損，公司冗員五、六百人無所事事，但是當公司宣佈取消加班費時，大家為了加班費仍要自力救濟吵鬧不休。

大家已經無足夠業務可做，為甚麼還要加班呢？支付加班費後，公司虧損不是更大嗎？對不起，虧損是你家的事，我關心的只是我的加班費。豬瘦沒有關係，只要鴨子肥就好了。

豬瘦鴨子肥的例子說明了人類私心無處不在，扭轉私心並不容易，但透過良好制度的設計，可降低自私的程度，且可導私心成為進步的原動力。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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