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王建煊／王老先生講故事之49：可以拍寫真集嗎？

聯合新聞網 / 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
其實，人的一生就是一本寫真集，有些人的「人生寫真集」慘不忍睹，有的則百看不厭。所以寫真集人人都在拍，美不美，要看你怎麼認定。示意圖/ingimage
其實，人的一生就是一本寫真集，有些人的「人生寫真集」慘不忍睹，有的則百看不厭。所以寫真集人人都在拍，美不美，要看你怎麼認定。示意圖/ingimage

有位女士身材很好，把全身照印在名片上，由於穿著很暴露，保守的男士拿到時還怪不好意思的。女士的先生在接受電視訪問時說，他很贊成太太印這樣的名片，理由是希望太太的好身材能與大家共賞。

這真是了不起的想法，太太的好身材可與人共賞，當然，這是尺度的問題，尺度一旦放寬，很多不成體統的事就都會出現了。

強調肉體美

有一度女大學生流行拍寫真集。寫真集要拍到甚麼程度呢？坦白的說就是要露到甚麼程度？露得愈多，穿得愈薄愈少，愈有看頭。如果有穿幫鏡頭，就更有賣點了。

但這種行為對社會、孩子們的影響又是甚麼呢？愛美是人的天性，但是應該鼓勵去隆乳、割雙眼皮、拉皮嗎？現在許多雜誌封面都要用漂亮女人當封面人物，而且還要故意臥著拍照，使得雙峰若隱若現的，這一切都在強調肉體美。但是當這種風氣成為社會主流的時候，天生條件差的人，尤其是女性，不就沒有前途可言了嗎？

當然寫真集並非不可拍，而是要看你怎麼拍，但需謹慎的是，若一開始即多露了一點，往後便愈來愈不在乎尺寸的問題了。寬尺度的寫真集可以拍，色情片也可能不再拒絕，最後連出賣色相也就無所謂了。

老臉皮厚

有次我去桃園拉拉山健行時遇到大雨，起先怕弄濕鞋子，沿途都找積水少的地方走，一會兒左、一會兒右。後來因為雨勢愈來愈大，鞋子裡已灌滿了水，也就不再在乎了，便大步大步的在水裡走，這就是一種「下海」的心情。出賣色相的人，或是貪污的官員，一開始都是有所堅持的，但是一旦有了第一次就會有第二次，此後就老臉皮厚，完全不在乎了。

拍寫真集也會有這種現象，當人產生了不在乎的心態時，那就甚麼尺度的東西都可以拍，甚麼事都可以做了，最後是糟蹋了自己。

其實，人的一生就是一本寫真集，有些人的「人生寫真集」慘不忍睹，有的則百看不厭。所以寫真集人人都在拍，美不美，要看你怎麼認定。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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