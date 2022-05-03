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王建煊／王老先生講故事之48：凡事多問好處多多

聯合新聞網 / 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
很多事只要我們多問、多請教，他人的經驗就會內化成為自己的經驗。示意圖/ingimage
很多事只要我們多問、多請教，他人的經驗就會內化成為自己的經驗。示意圖/ingimage

一九七一年我榮獲獎學金，有機會去美國哈佛大學進修一年，但那時距大學畢業已經九年了。第一次出國難免有些緊張，因此，我努力搜尋他人的出國經驗。凡見到出過國、留過學的人，就向他們再三請教，並一一記錄他們的經驗談。

例如:在美國大學讀書時如何洗自己的衣服？有人告訴我，大學宿舍的地下室通常有自動洗衣機供學生投幣使用。那時台灣洗衣機尚屬奢侈品，我也未曾用過，於是我仔細的請教他人，包括如何投幣，多久洗好，洗衣粉何處取得，都弄得一清二楚。

無所不問

至於如何辦登機及出關手續，搭乘甚麼樣的交通工具到學校，住學校宿舍好還是自己租房子住好，價錢如何，我也都詳細詢問。關於美國大學課堂裡的事，如作業、討論、考試及繳報告等，更是問得一清二楚。這些對於後來我到美國的進修及生活均助益甚大。

很多事只要我們多問、多請教，他人的經驗就會內化成為自己的經驗。參考別人經驗可以少走冤枉路；走別人走過的路，可以避免碰釘子。

在請教別人經驗時，一方面要問得徹底，一方面要多問幾個人。同樣的問題，如果答案大體相同，我們就會知道這個經驗是可靠的。否則吸收了別人的錯誤經驗，那就得不償失了。

多問好處多

我在政府機關服務，尤其是擔任部長、次長時，對於重大决策，我總是找同仁、專家學者及相關業者，問了再問，當他們給我的答案大致相同時，我就知道大體差不多了，然後才做決定。居上位者在做重大決策時，尤其要謙虛多問。

台北市交通有名的亂，單行道、禁止左轉等交通規則經常變動，我對於要去的地方，都先打電話請教對方，從哪條路去最方便，目的地有何重要標誌？問得愈清楚，走得愈順。凡事多問，總是益處多多。

有人似乎天生害羞，自尊心又強，遇事就是不肯開口問人，結果不知吃了多少虧。其實，當我們請教別人時，被請教的人有被敬重感，心中是很高興的。你愈是問，別人愈覺得你謙虛好學，對你的印象只會愈好不會愈壞。所以大家應該多開尊口，多問、多請教，一定會獲益無窮。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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