王建煊／王老先生講故事之47：邊際效用遞減法則

在經濟學上有個邊際效用遞減法則，大意是說，一個人連續不斷地消費某種東西，總效用增加的速度會呈遞減狀。例如：口渴喝第一杯可樂時，邊際效用很大，喝第二杯時還很不錯，但效用小了一點，以後每天多喝一杯，邊際效用就會更小一點，喝到最後時，多喝肚子會漲得難過，邊際效用就變成負的了。

站著吃麵條

多年前，有次下班回家，經過一家小麵館，裡面有個人穿著背心，一隻腳踩在長板凳上，站著吃麵條。他將麵條拉得高高的，「呼」一下的吸進嘴裡，那種過癮的樣子真是難以形容。那碗麵不但對他的邊際效用很高，即使對我這個過路客，也看得效用很高。

小時候家裡窮困，三餐能吃飽就不錯了，當然談不上吃零食，那時候想吃的東西太多了。我還記得有次台北新公園放煙火，我買了個大柚子，一個人邊吃邊看放煙火，很過癮。

生活富有，不再快樂

因為在家裡難得有柚子吃，如果有，也只能分到一、二片，從未吃過癮過。可是現在這種過癮的滋味只有在回憶中才會出現。大家富有了，要吃甚麼有甚麼，邊際效用一直遞減，樂趣當然也隨之減少。

從前若有人問我想要甚麼 ？ 想吃甚麼 ？ 我會說出一大堆，可是現在想了半天，也講不出自己究竟想要甚麼，年輕朋友更是如此。從前我們對許多東西有夢想，當一個夢想實現時，我們快樂得不得了。可是現在再也沒有甚麼東西能讓我們那麼快樂了。

財富的邊際效用

物質生活富裕了，但是快樂卻減少了！有時真想不透，究竟應該去追求更高的物質生活，或是乾脆回到從前的貧窮年代。因為經驗似乎在告訴我們，貧窮年代的快樂多於現在，物質上的豐裕並不能使人更快樂。

但是結論如果是要走回貧窮，似乎又不合邏輯，那麼究竟有甚麼方法，能使我們快樂與物質生活的富裕同步上升呢？

有時我在想，如果我們能將邊際效用已遞減的財貨，送給非洲嗷嗷待哺的人，送給賣兒、賣女以求生的人，這些財貨的邊際效用不就大大增加了嗎 ？ 看到我們多餘的財物能夠救人活命，心中的快樂不也就增加了嗎？

青年守則說：「助人為快樂之本。」讓世界上那些在窮苦中掙扎的人，分享我們的多餘，恐怕就是我們謀求快樂與富裕同步提升的最佳方法。

（本文與台灣醒報同步刊登）