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王建煊／王老先生講故事之46：這裡沒警察！

聯合新聞網 / 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
台灣人民如果繼續不尊重法治，現有的一點進步與繁榮，很快就會化為烏有。示意圖/ingimage
台灣人民如果繼續不尊重法治，現有的一點進步與繁榮，很快就會化為烏有。示意圖/ingimage

一日清晨，我坐的車子在應該繞過圓環至對街的馬路上，突然不繞圓環而直接切入對街迴轉，嚇了我一跳，我急促地對司機說:「這裡不能轉，這裡不能轉！」但是他卻很輕鬆地跟我講:「這麼早，這裡沒警察。」

可是才沒一、二分鐘就有一輛警車攔住我們，要我們停車。原來那裡剛好有一輛巡邏車經過。司機氣得要命地說:「他X的，今天怎麼這麼勤快！」

守不守法看警察？

我們守不守交通規則，守不守法，都是沖著警察來的。這就是為甚麼警察在抓違規車輛時，常常必須躲在大家不易看到的地方，才容易有收穫的道理。

人生在世，很多為非作歹的事、很多一失足成千古恨的事，壞都壞在自以為天衣無縫，沒人知道。可是法網恢恢，疏而不漏。事情除非你不做，如果做了就很難不讓人知道。更糟糕的是，即使別人不知道，但是自己的良心知道，良心上的譴責，有時更勝於法律上人的制裁。

難逃上帝法眼

聖經箴言書說:「耶和華的眼目，無處不在，惡人善人，祂都鑒察。」耶和華這位造物主，甚麼事都逃不過他的眼睛，俗語說: 「頭上三尺有神明。」就是這個意思。

感覺上中國人的法治觀念很差，在法律的眼力不能及的地方，似乎法律就不存在。零晨三點，路上幾無行車，亦無警察，此時仍守紅綠燈規則者是為守法。但不少中國人認為這是浪費時間，無此必要。

別人也違法！

在台灣違法的事，幾乎處處可見，時時存在。我們常問人，這件事做了違不違法，答案是「違法」。那你做了沒有，答案是「做了」，而且很多人都在做。那麼怎麼樣了呢？答案是「沒怎麼樣」。

這種現象的普遍存在，法治尊嚴就蕩然無存，人民視法令為糞土。這樣的社會是紊亂的、是弱肉強食的，這樣的國家是沒有希望的。世界上進步且強盛的國家如德國及日本，無不崇尚法治。

守法是進步指標

我們幾乎可以以一國人民是否守法，作為國家是否進步的指標。我們從未看到一個國家的人民視法令為無物，而國家居然還能進步發達的。

台灣人民如果繼續不尊重法治，現有的一點進步與繁榮，很快就會化為烏有。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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