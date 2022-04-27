王建煊／王老先生講故事之45：賭是人性的罩門

賭場的座右銘：「不怕你贏錢，只怕你不來。」

因為十賭九輸，只要你繼續賭，最後一定輸光光。美國賭城拉斯維加斯，新的賭場及旅館一家接一家地開，都極盡豪華享樂之能事，目的就是要吸引你去賭。有家賭場建在人工湖上，耗資十五億美元。投資的利息及賭場內上上下下的設備及員工，在在都是靠賭場恩客的奉獻，所以從總體及長期看來，賭徒沒有不輸的。

賭徒沒有不輸的

許多賭徒賭輸了，戲稱這是在賭場存款，將來贏錢時再將存款提回來。可惜的是，這些人在賭場的存款雖一天天增加，但卻永無提款的機會。有位朋友去年在拉斯維加斯贏了二萬美金後，立刻停止再賭，飛回台灣，逢人便炫耀他的功力及運氣，尤其是他能在贏錢時立刻煞車的功夫。

可是今年他捺不住性子，在念念不忘上次贏錢的引誘下，又跑到拉斯維加斯大賭一場，結果輸了五萬美元。

難忘贏錢經歷

這個人犯了賭場的座右銘:「不怕你贏錢，只怕你不來。」其實只怕你不來這句話也是多慮的，因為凡是贏了錢的人，都會在贏錢的甜美回憶下再來的。

談到賭，大家會想到打麻將、擲骰子，或賭城裡的一些傳統賭具及玩法。事實上，由於人類賭性堅強，任何時候、任何標的都可以賭。

賭性難改

賽車、賽馬、賽狗、鬥雞、鬥蟋蟀、打橋牌都可以賭，連運動比賽也可以賭，凡是有輸贏的都拿來賭。總統大選可以賭，誰當選奧斯卡影帝也可以賭。有次影城就以一比八賭某位影帝會不會再蟬連。

更荒唐的是，在醫院，醫生與護士賭哪位病人會在一個月內死亡，經發現後，被醫院嚴格禁止並送罰。因為參與賭注的人，可能會在病人身上動手腳。

賭性堅強是人類的弱點，人類知道自己的弱點，就應儆醒自守遠離賭場，一步一腳印、踏實地走在自己的人生道路上。

（本文與台灣醒報同步刊登）