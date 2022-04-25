王建煊／王老先生講故事之43：辯論技巧不可亂用

在辯論會上雙方總是唇槍舌戰，找到對方一次言語或邏輯的失誤，就窮追猛打，直到打贏為止。有時也會使用詭辯，使對方詞窮，贏取辯論會的勝利。

但是大家要知道，只有辯論會可以這樣，一般日常生活切勿以辯論會方式為之。否則再好的朋友、再親密的關係都會被破壞，甚至會變成仇人。

辯論失友誼

有次無意中與一位教授聊天，談到租稅問題，起先只是一點點看法不同，但談久了就開始辯論，且開始抓對方講話不合邏輯的地方，逼得對方無話可講，因為照他的邏輯會出現一加一等於三的結果，當然他講不下去了。

但這次的聊天並未終結，因為對方心裡極不愉快，以後總是伺機要贏回來，終致在其他公開場合，反對我的意見，甚至批評我服務單位的做法，增加不少困擾。這讓我深深體會到，辯論場上勝利的時候，就是麻煩的開始。事理雖須辯明，但技巧卻須講究，而講究的技巧絕不是辯論會上的那一套。

有對律師夫妻，兩人都口齒伶俐，經常有「予豈好辯哉，予不得已也」的痛苦。夫妻倆見面就辯，而且會引據法條來辯，最後自然走上離婚之途。

理直要氣緩

電影上常看到名律師質疑對方當事人、律師或證人，辯才無礙的樣子，很是過癮。但是這種法庭上過癮的樣子切莫帶到家庭或自己的生活圈裡來，否則你的辯才就會成為你人際關係的致命傷。

俗語說:「理直氣壯。」有位老師告訴我，理直要氣緩，這樣人家比較容易接受。如果理直而又氣壯，對方會吃不消。因為所謂理直，就是你講的比他有道理，也就是在辯論時，你是有理的一方。這時對方心理上已經有些彆扭，如果再氣壯山河，他一定會找機會反撲，你就會因此而沒完沒了。理直氣緩，表示你在說理及態度上皆無懈可擊，容易成為真正的贏家。

在一般日常生活中，事理愈辯有時愈不明，因為當事人都已流於意氣之爭，為了保全面子，不但會翻臉，而且諸般鬼話鬼事都會出籠，後果反而難以收拾，宜審慎注意之。

（本文與台灣醒報同步刊登）